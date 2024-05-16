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    11:00, 16 Май 2024 | GMT +6

    Подключение интернета с помощью eGov запустили в Казахстане

    Подключение интернета с помощью eGov запустили в Казахстане
    Фото: Минцифры

    У казахстанцев появилась возможность подключить домашний интернет с помощью мобильного приложения eGov Mobile, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Минцифры РК.

    Инновационный сервис разработан совместно с АО «Национальные информационные технологии», он позволяет подать заявку на подключение интернета через мобильные приложения eGov Mobile. Процесс подачи заявки автоматически направляется операторам, а также включает проверку наличия необходимой сетевой инфраструктуры.

    - Сейчас к сервису подключен оператор связи АО «Казахтелеком», вскоре к нему присоединятся и другие операторы, чтобы обеспечить максимально широкий выбор тарифов для граждан, - сообщили в Минцифры.

    После подачи заявки придет SMS с номером заявки и ссылкой для отслеживания статуса. Если в доме нет оптических линий, специалисты оператора свяжутся с заявителем в течение часа, чтобы предложить альтернативные варианты подключения.

    Теги:
    Цифровой Казахстан МЦРИАП Интернет Цифровизация
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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