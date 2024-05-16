Подключение интернета с помощью eGov запустили в Казахстане

У казахстанцев появилась возможность подключить домашний интернет с помощью мобильного приложения eGov Mobile, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Минцифры РК.

Инновационный сервис разработан совместно с АО «Национальные информационные технологии», он позволяет подать заявку на подключение интернета через мобильные приложения eGov Mobile. Процесс подачи заявки автоматически направляется операторам, а также включает проверку наличия необходимой сетевой инфраструктуры.

- Сейчас к сервису подключен оператор связи АО «Казахтелеком», вскоре к нему присоединятся и другие операторы, чтобы обеспечить максимально широкий выбор тарифов для граждан, - сообщили в Минцифры.

После подачи заявки придет SMS с номером заявки и ссылкой для отслеживания статуса. Если в доме нет оптических линий, специалисты оператора свяжутся с заявителем в течение часа, чтобы предложить альтернативные варианты подключения.