Подходы к развитию моногородов будут пересмотрены – вице-министр нацэкономики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что на 27 моногородов приходится около 40% промышленного производства. При этом, в моногородах живут 1,4 млн казахстанцев. Поэтому нужны выверенные решения по дальнейшему функционированию моногородов.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» вице-министр национальной экономики РК Алишер Абдыкадыров рассказал о проблемах моногородов и о том, какие пути решения предлагает экономическая наука Казахстана.

– Алишер Елисович, какие проблемы моногородов наиболее актуальны в настоящее время, на Ваш взгляд?

– Специфической особенностью большинства моногородов является их зависимость от одного-двух градообразующих предприятий, чаще всего связанных с добычей полезных ископаемых и их первичной переработкой. Такая зависимость является «узким» местом экономики этих городов. Снижение и волатильность мировых цен на добываемые ископаемые и истощение рудной базы оказывают серьезное влияние на финансовое состояние градообразующих предприятий и занятость. Это, в свою очередь, становится причиной ухудшения социально-экономической ситуации.

Основные проблемы моногородов, это, во-первых, негативные социально-демографические тенденции. Социальные и демографические проблемы в моногородах включают отсутствие достаточной критической массы населения в большинстве этих городов. Далее – истощение запасов месторождений и, как следствие, сокращение объемов промышленного производства. К таким городам относятся Аркалык, Алтай, Сарань, Жанатас, Жанаозен, Житикара и другие. Значительной проблемой моногородов является неудовлетворительное состояние инженерной и социальной инфраструктуры. Высокий износ водопроводных, канализационных, тепловых и электрических сетей требует значительных финансовых вложений. Так, в отдельных моногородах износ водопроводных и канализационных сетей по итогам 2018 года достигает 74-87%. Такой высокий износ основных фондов наглядно иллюстрирует факт необходимости модернизации инженерной инфраструктуры моногородов для недопущения техногенных катастроф. Также следует отметить увеличение моногородов с низким потенциалом развития, на что влияет комплекс факторов, которые сравнительно ниже в сравнении с другими городами: удельный вес жилого фонда, оборудованного водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом, - не более 62%: центральным отоплением – 36%: ежегодное падение промышленного производства в среднем на 12%; ежегодное сокращение населения в среднем на 3%; отрицательное сальдо миграции и увеличение числа жителей пожилого возраста.

Ярким примером подобного развития событий является город Аркалык Костанайской области. В советский период рудники Аркалыка давали до 20% общесоюзного объема бокситов – сырья для алюминиевой промышленности. В городе проживало более 110 тысяч человек, функционировал аэропорт с регулярным авиасообщением не только с городами Казахстана, но и всего Советского Союза. С истощением рудной базы бокситов начался упадок города. За неимением альтернативного места работы город покинули высококвалифицированные специалисты, пришла в упадок инфраструктура, ухудшились условия проживания.

Серьезными проблемами следует считать высокую степень зависимости городского населения от налоговых поступлений градообразующих предприятий, низкую степень диверсификации экономики моногородов, высокую степень зависимости занятости населения и бюджета моногородов от деятельности градообразующих предприятий. Следует отметить, что в ряде моногородов сохраняется рост промышленного производства, но его стабильность в долгосрочной перспективе имеет высокие риски, связанные с волатильностью мирового спроса и цен, развитием технологий композитных материалов и другими причинами.

– Глава государства в своем Послании отметил, что на долю моногородов приходится около 40% промышленного производства. К каким отраслям относятся эти предприятия, насколько перспективно их дальнейшее развитие?

– Да, моногорода вносят значительный вклад в промышленное производство страны. Основными задачами в развитии промышленности моногородов являются сохранение и увеличение объемов производства, при сохранении или снижении текущей численности населения. При этом моногорода, расположенные вблизи крупных городов и вдоль крупных транспортных потоков, имеют больший потенциал развития.

Кроме того, в целях снижения рисков и обеспечения стабильных темпов развития запланировано проведение геологоразведочных работ по семи объектам – вблизи городов Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш.

– Какие решения проблем моногородов предлагает казахстанская экономическая наука?

– В настоящее время в 27 моногородах проживает 1,4 млн человек (7,4%). В 1999 году в 27 моногородах проживало 19% населения страны. Основные подходы по развитию моногородов предусмотрены в Госпрограмме развития регионов. В рамках других госпрограмм предусмотрены меры государственной поддержки, направленные на создание новых рабочих мест, развитие экономики, поддержки малого и среднего бизнеса и улучшение инженерной инфраструктуры моногородов.

В 2018 году Институтом экономических исследований было проведено исследование по оказанию содействия региональной политике, в рамках которой также были проанализированы и моногорода. Обострение социально-экономических проблем в развитии моногородов обуславливает необходимость в выработке новых подходов, механизмов и набора инструментов, обосновывающих дальнейшее направление их развития.

В результате проведенного анализа моногородов был сделан вывод о необходимости применения дифференцированного подхода к развитию моногородов. Данная мера предполагает их приоритезацию на основе перспектив развития. Данный подход не предполагает определение моногорода на основе существующих критериев, согласно которым объем промышленного производства должен составлять более 20% от общегородского объема; занятое население должно составлять 20% и более от общей численности жителей, и обязательно наличие работающего градообразующего предприятия.

Данные критерии по причине экономической перепрофилированности ряда моногородов, закрытия градообразующего предприятия и миграционного оттока населения будут пересмотрены. В свою очередь, новация дифференцированного подхода заключается в использовании потенциала развития монопрофильного населенного пункта, как основы для формирования комплекса мер, с учетом использования бенчмарков.

На основе ранжирования моногородов по уровню социально-экономического потенциала будут определены группы и субгруппы моногородов, схожих по уровню развития и специализации. Группа «точки роста» – это моногорода с потенциалом развития, для которых характерны стабильные и динамичные темпы развития промышленности, положительные тенденции демографической ситуации и выгодное геопространственное расположение. Группа «области стабилизации» – это моногорода, политика мер в отношении которых будет направлена на развитие перспективных направлений, отличных от моноспециализации. Например, это геологоразведка альтернативных месторождений, развитие туризма, сельского хозяйства и другие направления.

В целом, для каждой группы будет предусмотрен комплекс мер по нескольким направлениям: реструктуризация экономики, транспортная связанность территории, развитие социальной и инженерно-технической инфраструктуры, развитие человеческого капитала и обеспечение экологической устойчивости.

– Есть ли среди моногородов нуждающиеся в срочных мерах по сохранению производства и поддержанию социально-экономического развития?

– Вызовом для экономики ряда моногородов является истощение запасов сырья. В долгосрочной перспективе данный процесс может затронуть и другие моногорода, что потребует проведения подготовительных работ к массовому высвобождению работников градообразующих предприятий.

В этой связи хотелось бы отметить успешный опыт взаимодействия региональных органов власти и группы компании «ERG» в городе Аркалыке, при поэтапном закрытии Торгайского бокситового рудоуправления.

Ввиду закрытия ТБРУ и высвобождения персонала группой компании «ERG», совместно с акиматом Костанайской области, была утверждена Дорожная карта по обеспечению занятости и трудоустройству высвобождаемых работников. В результате, сотрудники были трудоустроены на другие предприятия группы компании «ERG» – «ССГПО», «КБРУ», «Шубарколь Комир», Павлодарский алюминиевый завод, ТОО «ARQALYQREMSERVIC», и на действующие предприятия города Аркалыка, такие, как ТОО «Агроинтерптица», ГКП «Аркалыкская ТЭК», ТОО «Алюминстрой». Также некоторые сотрудники задействованы при рекультивации и разборе ТБРУ.

Вместе с тем, для решения актуальных проблем городов Жезказган, Сатпаев, Жанаозен реализуются их Комплексные планы социально-экономического развития.

Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2019-2022 годы направлен на расширение минерально-сырьевой базы, индустриально-инновационное развитие, развитие предпринимательства, агропромышленного комплекса, жилищного строительства, транспортной и социальной инфраструктуры, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, экологии и природопользования. Также план включает мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, укреплению правопорядка, общественной безопасности.

Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозена Мангистауской области на 2019-2025 годы разработан в целях решения проблем по перенаселенности, стабильной работе предприятий нефтегазовой отрасли, созданию новых и расширению действующих производственных мощностей, обеспечению занятости населения, стимулированию экономической активности, содействию в создании новых производств и рабочих мест. Также предусматривается поддержание социальной и инженерной инфраструктуры, решение вопросов дефицита воды, укрепление правопорядка, общественной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

В целом, необходимо отметить, что реализация комплексных планов будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению объемов выпуска продукции промышленности и МСБ, повышению уровня обеспеченности населения жильем и другим позитивным сдвигам в развитии моногородов.

– Спасибо за беседу.