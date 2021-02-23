Подходы к формату Народного IPO определят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют увеличить количество частных отечественных эмитентов малой и средней капитализации. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях создания ликвидного рынка неработающих активов будут разработаны законодательные поправки для устранения имеющихся правовых и налоговых барьеров, а также для привлечения частных управляющих компаний на рынок стрессовых активов», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

Кроме того, по ее словам, для широкого вовлечения на фондовый рынок местных и иностранных розничных инвесторов будут определены подходы к формату Народного IPO.

«Стоит задача увеличения числа частных казахстанских эмитентов малой и средней капитализации. Для этого Агентством будут разработаны налоговые и иные условия», - заключила М. Абылкасымова.