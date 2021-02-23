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    09:49, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Подходы к формату Народного IPO определят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют увеличить количество частных отечественных эмитентов малой и средней капитализации. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях создания ликвидного рынка неработающих активов будут разработаны законодательные поправки для устранения имеющихся правовых и налоговых барьеров, а также для привлечения частных управляющих компаний на рынок стрессовых активов», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

    Кроме того, по ее словам, для широкого вовлечения на фондовый рынок местных и иностранных розничных инвесторов будут определены подходы к формату Народного IPO.

    «Стоит задача увеличения числа частных казахстанских эмитентов малой и средней капитализации. Для этого Агентством будут разработаны налоговые и иные условия», - заключила М. Абылкасымова.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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