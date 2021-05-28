Подходы к дошкольному образованию пересмотрят в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о планах по пересмотру подходов к дошкольному обучению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы говорим о том, что подготовили новую модель дошкольных организаций, дошкольного воспитания и обучения в целом. Вы знаете, именно в этом возрасте основным доминирующим видом деятельности является игровой. В связи с этим мы пересмотрели модель обучения, участвовали очень много специалистов, и сейчас мы будем в рамках новой модели пересматривать общегосударственные и обязательные стандарты и типовые учебные планы», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

«Что касается развития среднего образования, здесь также решаются основные задачи, которые были поставлены Главой государства и присутствуют во всех программных документах», - добавил министр.

Напомним, сегодня министр заявил об увеличении доли обладателей «Алтын белгі», выбирающих педагогические специальности.

«С 60 до 90 баллов в среднем вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. То есть, это говорит о том, что благодаря этим реформам буквально за полтора-два года уже наметился такой тренд, что самые сильные выпускники начинают выбирать эту профессию. И об этом говорит также рост доли обладателей «Алтын белгі», которые выбирают эту специальность», - отметил глава МОН.

На республиканском педсовете А. Аймагамбетов призвал коллег отнестись серьезно к профилактическим мероприятиям в области организации безопасности в учебных заведениях и не превращать их в «кампанейщину» .