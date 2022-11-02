Подходы для борьбы с торговлей людьми изменят в МВД РК

2 Ноября 2022, 11:41

2 Ноября 2022, 11:41

Подходы для борьбы с торговлей людьми изменят в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил, что ведомство пересмотрит работу по борьбе с торговлей людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас МВД перестраивает свою работу на проблемно-ориентированный подход. Пересматриваются вопросы установления партнерских отношений с общественными институтами, солидарной ответственности госорганов. Этот принцип должен быть применен при выработке подходов в борьбе с торговлей людьми», - сказал Марат Ахметжанов, выступая на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми.

Глава МВД добавил, что на сегодня Казахстан является участником более 60 многосторонних договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием современным формам рабства.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца в Казахстане зарегистрировано около 30 фактов торговли людьми.

«Раньше регистрировалось до 300 таких преступлений. В этом году за четыре месяца выявлено около 30 фактов торговли людьми. Задержаны 3 организованные преступные группы. Благодаря реорганизации управления по борьбе с организованной преступностью, раскрываемость этих преступлений растет», - сообщил министр внутренних дел.