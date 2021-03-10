Подход к реализации программы «Ауыл – ел бесігі» изменили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области изменили подход к реализации программы «Ауыл – ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Госпрограмма по развитию сельских территорий была инициирована в 2019 году. В течение двух лет при ее реализации в Павлодарской области финансирование в основном ориентировалось на готовность проектно-сметной документации.

«Зачастую готовая ПСД – субъективный фактор, и, по сути, все зависело от расторопности того или иного акимата. В итоге жители более крупного села не понимали, почему в соседнем, небольшом по количеству населения, селе идет благоустройство, а у них – нет», – сказал на рабочем совещании глава региона Абылкаир Скаков.

Теперь же приоритет решено отдавать населенным пунктам, в которых проживают более 300 человек и есть социальные объекты – школы, медицинские, спортивные и культурные учреждения. Изменится подход и к финансированию проектов.

«Строительство и ремонт дорог и социальных объектов села будет осуществляться за счет средств из республиканского бюджета, - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ирина Назарчук. - Из областного бюджета предлагается выделять средства на проекты по благоустройству и освещению, а за счет районных бюджетов – устанавливать спортивные и детские площадки».

Если за последние два года по «Ауыл – ел бесiгi» комплексное благоустройство провели в 20 сельских населенных пунктах, то в этом году в госпрограмму планируют включить 23 села. Всего же до 2026 года в Павлодарской области намерены привести в порядок инфраструктуру 108 сел.

Кроме того, глава региона поручил синхронизировать реализацию программы «Ауыл – ел бесiгi» с другими – «Еңбек» и «Нұрлы жол», которые в определенной части тоже направлены на развитие сельских территорий.