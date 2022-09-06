Подготовлено 97% автономных котельных к отопительному сезону в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Местными исполнительными органами запланирован ремонт 11 435 автономных котельных, из них подготовлено 11 074 котельных или 97%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, низкие темпы работ в сравнении с другими регионами наблюдаются в Абайской (73%, 199 из 273), Карагандинской (85%, 532 из 623) и Жамбылской (90%, 508 из 565) областях.

«Потребность в топливе на автономные котельные на предстоящий отопительный сезон составляет порядка 1,3 млн тонн угля и 16 тыс. тонн мазута. На сегодня заготовлено 1 млн тонн угля (81%) и 14 тыс. тонн мазута (88%)», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

Министр отметил, что наблюдается низкий процент закупа угля в Алматинской (30%, 1,8 тыс. тонн. из 6 тыс. тонн.), Павлодарской (43%, 52 тыс. тонн из 121,4 тыс. тонн.), Карагандинской (45%, 57,6 тыс. тонн. из 127 тыс. тонн.) областях, мазута в Акмолинской (51%, 1,4 тыс. тонн. из 2,8 тыс. тонн) и Актюбинской (89%, 1,6 тыс. тонн. из 1,8 тыс. тонн.) областях.

«Местным исполнительным органам необходимо принять срочные меры по своевременному закупу и завозу топлива для автономных котельных», - подчеркнул Каирбек Ускенбаев.