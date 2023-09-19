Подготовку многотомника по истории Казахстана обсудили в Акорде

Государственный советник РК Ерлан Карин провел очередное совещание по вопросам подготовки академического многотомного издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как известно, подготовка многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, была инициирована Президентом страны в статье «Независимость превыше всего».

В ходе совещания министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и руководители томов нового академического издания – генеральный директор Института археологии им. А.Х. Маргулана Акан Онгар, директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, директор Республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова – доложили Государственному советнику о проделанной работе в свете задач, поставленных Главой государства на II заседании Национального курултая.

По итогам совещания Ерлан Карин определил подходы по дальнейшей работе над новым академическим многотомным изданием по истории Казахстана.