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    06:23, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Подготовку кадров для горнодобывающей отрасли расширяют в Караганде

    Подготовку кадров для горнодобывающей отрасли расширяют в Караганде
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Карагандинском техническом университете имени А. Сагинова открывается новая образовательная программ магистратуры – «Геомеханика пород и массивов». Кроме того, будут готовить докторантов по программе «Маркшейдерское дело», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Расширение подготовки кадров для горнодобывающей отрасли обсудили на круглом столе с участием учёных.

    По информации вуза, программа «Геомеханика пород и массивов» впервые разработана в Казахстане. Отмечается, что геомеханическую службу обязаны иметь все недропользователи страны в целях безопасности работ.

    - При подготовке магистрантов предусматривается междисциплинарный подход с применением искусственного интеллекта в сочетании с цифровым моделированием, автоматизацией сбора и обработки пространственных, геологических и геотехнических данных, – сообщили в университете.

    На горнодобывающих предприятиях Казахстана работают свыше 1200 маркшейдеров. Они смогут продолжить обучение в магистратуре и докторантуре.

    Теги:
    Вузы Регионы Казахстана Регионы Образование Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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