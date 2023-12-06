Подготовку кадров для горнодобывающей отрасли расширяют в Караганде

В Карагандинском техническом университете имени А. Сагинова открывается новая образовательная программ магистратуры – «Геомеханика пород и массивов». Кроме того, будут готовить докторантов по программе «Маркшейдерское дело», передает корреспондент агентства Kazinform.

Расширение подготовки кадров для горнодобывающей отрасли обсудили на круглом столе с участием учёных.

По информации вуза, программа «Геомеханика пород и массивов» впервые разработана в Казахстане. Отмечается, что геомеханическую службу обязаны иметь все недропользователи страны в целях безопасности работ.

- При подготовке магистрантов предусматривается междисциплинарный подход с применением искусственного интеллекта в сочетании с цифровым моделированием, автоматизацией сбора и обработки пространственных, геологических и геотехнических данных, – сообщили в университете.

На горнодобывающих предприятиях Казахстана работают свыше 1200 маркшейдеров. Они смогут продолжить обучение в магистратуре и докторантуре.