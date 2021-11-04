Подготовку к зимнему содержанию автодорог завершили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершены подготовительные работы к зимнему содержанию автомобильных дорог республиканского значения: спецтехника, противогололедные материалы, обогревательные пункты и производственные базы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
В частности, ТОО «Казахавтодор» подготовил более 550 производственных складов, котельных, производственных баз и обогревательных пунктов, а также 1087 единиц зимней спецтехники: шнекороторов, КДМ, автогрейдеров, бульдозеров и погрузчиков.
Для борьбы с гололедными явлениями заготовлено более 135 тысяч кубометров песка и отсева, порядка 18 тысяч тонн химических реагентов.
Также производятся окос трав с обочин, закрытие отверстий водопропускных труб, заготовлены временные дорожные знаки и снегозащитные щиты.
В настоящее время в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях наблюдаются осадки в виде дождя с переходом в снег.
В целях оперативного реагирования задействовано 576 единиц специализированной техники.
Эксплуатационная организация ТОО «Казахавтодор» переведена на круглосуточный режим работы.
«Рекомендуем заблаговременно выбирать оптимальный и безопасный маршрут, соблюдать правила движения и своевременно провести замену летней резины на зимнюю. При возникновении внештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру АО «НК «КазАвтоЖол» 1403», - обратились в МИИР к казахстанским водителям.
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