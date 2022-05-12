Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Подготовку к референдуму обсудили с миссией БДИПЧ ОБСЕ в МИД Казахстана
12 Мая 2022 09:11

Подготовку к референдуму обсудили с миссией БДИПЧ ОБСЕ в МИД Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко принял Миссию по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) во главе со старшим советником по выборам Алексеем Громовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Представители Бюро прибыли в нашу страну в связи с предстоящим 5 июня 2022 года республиканским референдумом о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.

Традиционно миссии по оценке потребностей посещают страны-участницы ОБСЕ до выборов и референдумов с целью анализа атмосферы и уточнения деталей подготовительных работ. Одной из их задач является выработка рекомендаций по наиболее подходящему формату наблюдения за голосованием со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

В ходе встречи стороны обсудили процедуру аккредитации международных наблюдателей и другие вопросы подготовки к референдуму. Собеседники приветствовали активизацию и конструктивный характер диалога между БДИПЧ ОБСЕ и Республикой Казахстан, в том числе в период между электоральными кампаниями.



Читайте также
Более 16 млрд тенге выделят в Казахстане на проведение референдума
Конституционная реформа означает укоренение новой политкультуры – Гражданский Альянс РК
Разработать специальный сайт для референдума предлагает политолог
Сенаторы обсудили проведение референдума с кызылординскими студентами
Делегация МИД РК принимает участие в конференции по поддержке будущего Сирии в Брюсселе
Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме
Создание в Центральной Азии свободной от смертной казни зоны обсудили в Женеве
Передача останков казахстанского воина состоялась в Санкт-Петербурге
Популярное
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане
За нападение на полицейских в городе Шу задержаны 13 человек
Казахстанцы могут обжаловать штрафы за неправильную парковку
Последствия сильного ливня устраняют в Алматы
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Президент РК: Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
Более 20 нарушителей правил пожарной безопасности в горах оштрафовали в Алматы
Вкладчики Сбербанка могут перевести вложения в другие банки до 12 июля
Начался процесс по возвращению $200 млн Максима Бакиева в Кыргызстан
Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
Архив