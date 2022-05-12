12 Мая 2022 09:11

Подготовку к референдуму обсудили с миссией БДИПЧ ОБСЕ в МИД Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко принял Миссию по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) во главе со старшим советником по выборам Алексеем Громовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Представители Бюро прибыли в нашу страну в связи с предстоящим 5 июня 2022 года республиканским референдумом о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.

Традиционно миссии по оценке потребностей посещают страны-участницы ОБСЕ до выборов и референдумов с целью анализа атмосферы и уточнения деталей подготовительных работ. Одной из их задач является выработка рекомендаций по наиболее подходящему формату наблюдения за голосованием со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

В ходе встречи стороны обсудили процедуру аккредитации международных наблюдателей и другие вопросы подготовки к референдуму. Собеседники приветствовали активизацию и конструктивный характер диалога между БДИПЧ ОБСЕ и Республикой Казахстан, в том числе в период между электоральными кампаниями.



