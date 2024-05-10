Подготовку к предстоящему отопительному сезону начали в Карагандинской области

В Карагандинской области все семь станций отработали зиму в стабильном режиме. Серьезных нарушений в работе оборудования не было. На сегодня в области начаты работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об итогах отопительного сезона и подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду доложил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тлектес Досаев.

- Во всех населённых пунктах области отопительный сезон прошел без серьёзных нарушений в работе систем жизнеобеспечения. В период ремонтной кампании к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. был запланирован ремонт на 45 котло- и 29 турбоагрегатах семи станций области. Был выполнен ремонт на 43 котлах и 26 турбинах. Ремонт 2 котлов и 2 турбин «ГРЭС Топар» перенесён на 2024 год, также на станции продолжается замена турбины № 3. За прошедший сезон в короткие периоды времени при некритичных температурах наружного воздуха отмечена подачи тепла с пониженными параметрами на Шахтинской ТЭЦ и Карагандинской ГРЭС-1. В кратчайшие сроки температурный режим был восстановлен, – проинформировал Тлектес Досаев.

На семи энергоисточниках произошло 223 технологических нарушения. Это на 31 % меньше, чем в прошлый отопительный сезон. Энергонадзором даны рекомендации каждой станции по исправлению ситуации.

На протяжении всего отопительного сезона был достаточный запас угля и мазута на станциях. Проблем с логистикой и поставкой топлива также не было.

В связи с погодными условиями наблюдались отключения электроэнергии в сельских населенных пунктах области. Аварии устранялись в установленные сроки.

На сегодня в регионах области начаты работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил управлениям вместе с акимами обеспечить качественную подготовку объектов социальной сферы к отопительному сезону без срыва сроков получения актов готовности. Срок - до 1 сентября.