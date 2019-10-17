Подготовку к празднованию юбилеев Абая, аль-Фараби и Золотой Орды обсудили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова состоялось совещание по подготовке и проведению в следующем году мероприятий, посвященных 175-летию Абая, 1150-летию Абу Насыра аль-Фараби и 750-летию Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В совещании приняли участие ученые-историки и философы, деятели искусства, кино и театра, представители сферы культуры, руководители подведомственных организаций.
В 2020 году в масштабах страны будет отмечаться 175-летие Абая Кунанбаева, 1150-летие Абу Насыра аль-Фараби, а также пройдет ряд мероприятий по празднованию 750-летия Золотой Орды.
Кроме того, эти юбилейные мероприятия будут отмечаться также на международном уровне под эгидой ЮНЕСКО.
«Алматы как культурный центр нашей страны должен стать одним из основных центров проведения общереспубликанских мероприятий», - сказал Ержан Бабакумаров.
Подготовлены проекты планов общегородских мероприятий празднования этих юбилейных дат, таких как международные конференции, выставки, «круглые столы».
В ходе совещания были внесены предложения и дополнения по каждому из планов.
«Празднование обозначенных исторических дат – это важнейшие события новейшей истории независимого Казахстана, направленные на углубление исторического сознания народа и всемерное продвижение духовной культуры страны в глобальном формате», - подчеркнул заместитель акима Алматы.
По итогам совещания управлению культуры поручено рассмотреть все предложения, и внести в окончательные планы мероприятий по празднованию юбилейных дат.
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