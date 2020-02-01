Подготовку к празднованию 75-летия ООН обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Генерального секретаря ООН - специальным советником по подготовке к празднованию 75-летия ООН Фабрицио Хохшильдом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов международной повестки дня и подготовке к празднованию 75-летия ООН. Основными темами юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН станут вопросы цифровизации и молодежь.

М.Тлеуберди ознакомил собеседника с инициативой Главы государства Касым-Жомарта Токаева по созданию Президентского молодежного кадрового резерва и проводимой в Казахстане работы в сфере цифровизации.

Ф.Хохшильд, принявший участие 31 января в международном форуме «Digital Almaty», высоко оценил активную роль Казахстана в деятельности ООН. По его словам, за 27 лет со времени вступления Казахстана в семью ООН сторонам удалось достичь высокого уровня взаимодействия по всем направлениям деятельности Организации.