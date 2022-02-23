Подготовку к паводку усилят в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области усилят подготовку к паводкоопасному периоду. Об этом говорили на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин поручил органам местного самоуправления и оперативным службам усилить подготовку к приближающемуся весеннему половодью.
«Наблюдается резкое потепление. Мероприятия, предусмотренные в плане подготовки региона к весеннему половодью, необходимо активизировать», - сказал Ондасын Уразалин.
Он потребовал ускорить работы по вывозу снега из населенных пунктов, особенно из областного центра.
«Акимы районов и города, возьмите этот вопрос на особый контроль. Паводкоопасные участки должны быть под круглосуточным наблюдением, также, как и дороги областного, республиканского значения, чтобы населенные пункты не остались без автомобильного сообщения. Мониторинг ситуации должен быть постоянным», - подчеркнул аким.
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