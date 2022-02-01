Подготовку к паводковому сезону начали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В целях подготовки к паводковому периоду сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям, пожарной части и пожарного поста Карасуского района проведен мастер-класс по порядку эксплуатации и технике безопасности при работе с прицепными и переносными мотопомпами для специалистов акиматов сельских округов Карасуского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Именно Карасуский район каждый год наиболее подвержен паводкам.

«В ходе обучения разъяснялись вопросы о проблемах оборудования при эксплуатации, устранения неполадок и проведения ремонта в полевых условиях, тактико-техническая характеристика оборудования. Полученные знания закреплялись практической частью путем пуска и откачки воды. Отметим, что в Карасуском районе имеется 7 переносных и 1 прицепная (речная) мотопомпы.

Все 72 переносных и 5 прицепных мотопомп, имеющихся на вооружении службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области в рабочем состоянии и полностью укомплектованы. Ежесуточно на дежурство заступают 173 человека личного состава, 53 единицы техники и 12 плавательных средств», - прокомментировали в ДЧС региона.

Граждане, живущие в затопляемой зоне, как отмечают в ведомстве, должны заранее обеспечить свою безопасность. Сельчанам рекомендуют изучить возможные границы зоны подтопления и расположение близлежащих возвышенностей, которые являются наиболее безопасными местами в случае затопления. Рекомендуется рассмотреть кратчайшие маршруты от места проживания к ближайшей возвышенности или специально созданного убежища на период паводковой ситуации это чаще всего школы, общежития.

«Расскажите всем членам своей семьи о том, как следует себя вести в ситуации внезапного паводка и объявленной эвакуации. Застрахуйте наиболее ценное имущество на случай затопления, чердаки не должны быть захламленными. В случае необходимости, у вас должна быть возможность перенести туда вещи. Запомните места где могут храниться лодки для экстренного использования. На период прохождения паводка, при наличии домашних животных используйте их без привязного содержания для отгона на возвышенности или специальные отведенные места. Соберите рюкзак, в который следует положить теплые вещи, фонарик, переносное радио, батарейки, свечи, бутылку с чистой водой, запас консервированных продуктов, аптечку с лекарствами», - рекомендуют в ведомстве.

Кроме этого, спасатели советуют проводить своевременный вывоз и очистку снега с территории двора, очистку и контроль ливневой системы и других инженерных конструкций.

«Электросеть должна быть обесточена, запрещается пользоваться открытым огнем и топить печи, необходимо отключить газ. Помните, что паводок имеет кратковременный характер и может произойти не только весной, поэтому подобные действия помогут вам пережить ЧС с наименьшим ущербом», - подытожили в ДЧС.