Подготовку к паводкам обсудили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В акимате Карагандинской области состоялось заседание комиссии по ЧС и штаба по подготовке к паводковому периоду. По каждому направлению отчитались руководители управлений и ведомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуация находится на постоянном контроле, отметил заместитель акима области Ермаганбет Булекпаев. Сейчас проводятся объезды по всем районам, где находятся паводкоопасные населённые пункты.

В ближайшую декаду синоптики прогнозируют в области неустойчивую погоду. Ожидается, что морозы будут чередоваться с потеплением. С учётом погодных условий подготовку к паводкам в этом году начали уже с января.

«Как вы знаете, акимом области подписан план мероприятий. Прогнозные данные тоже есть. Поэтому надо заранее отработать все вопросы по предупреждению паводка», - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Для составления более точного гидропрогноза специалисты проводят объезды бассейнов рек. В области с 1 января открыты 8 гидропостов.

В регионе обследованы гидросооружения. В рамках реализации дорожной карты по предупреждению паводков будет проведена санация рек Нура и Шерубай-Нура. Из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт плотины Топар.

«В Карагандинской области три крупных водохранилища: Кенгирское, Шерубай-Нуринское и Самаркандское. В настоящее время проводится промывка русла реки Нура за счёт сброса воды с Самаркандского водохранилища. Вода подо льдом наполняет русло. Это позволит предотвратить заторные явления. В 20-х числах февраля планируется начать сброс воды с Шерубай-Нуринского водохранилища», - информировал Муслим Аккожин, руководитель Нура-Сарысуской бассейновой инспекции.

На дорогах областного и республиканского значения начнётся работа по очистке водопропускных труб.

Как сообщил начальник ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев, в настоящее время проводится учебно-методический сбор с акимами тех населённых пунктов, которые больше всего подвержены паводкам. По его словам, 25 февраля планируются республиканские учения.

«Сейчас у нас в приоритете вывоз снега. Нужно иметь конкретную карту по каждому населённому пункту. Безопасное прохождение паводкового периода - это персональная ответственность всех акимов городов и районов, уполномоченных государственных органов. Мы должны отработать слаженно», - подытожил Ермаганбет Булекпаев.

Замакима области поручил руководству ДЧС продолжить общую координацию по подготовке региона к паводковому периоду. Задания также получили руководители управлений по дальнейшему исполнению мероприятий, предусмотренных дорожной картой.