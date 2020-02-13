Подготовку к паводкам обсудили в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В акимате Карагандинской области состоялось заседание комиссии по ЧС и штаба по подготовке к паводковому периоду. По каждому направлению отчитались руководители управлений и ведомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ситуация находится на постоянном контроле, отметил заместитель акима области Ермаганбет Булекпаев. Сейчас проводятся объезды по всем районам, где находятся паводкоопасные населённые пункты.
В ближайшую декаду синоптики прогнозируют в области неустойчивую погоду. Ожидается, что морозы будут чередоваться с потеплением. С учётом погодных условий подготовку к паводкам в этом году начали уже с января.
«Как вы знаете, акимом области подписан план мероприятий. Прогнозные данные тоже есть. Поэтому надо заранее отработать все вопросы по предупреждению паводка», - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.
Для составления более точного гидропрогноза специалисты проводят объезды бассейнов рек. В области с 1 января открыты 8 гидропостов.
В регионе обследованы гидросооружения. В рамках реализации дорожной карты по предупреждению паводков будет проведена санация рек Нура и Шерубай-Нура. Из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт плотины Топар.
«В Карагандинской области три крупных водохранилища: Кенгирское, Шерубай-Нуринское и Самаркандское. В настоящее время проводится промывка русла реки Нура за счёт сброса воды с Самаркандского водохранилища. Вода подо льдом наполняет русло. Это позволит предотвратить заторные явления. В 20-х числах февраля планируется начать сброс воды с Шерубай-Нуринского водохранилища», - информировал Муслим Аккожин, руководитель Нура-Сарысуской бассейновой инспекции.
На дорогах областного и республиканского значения начнётся работа по очистке водопропускных труб.
Как сообщил начальник ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев, в настоящее время проводится учебно-методический сбор с акимами тех населённых пунктов, которые больше всего подвержены паводкам. По его словам, 25 февраля планируются республиканские учения.
«Сейчас у нас в приоритете вывоз снега. Нужно иметь конкретную карту по каждому населённому пункту. Безопасное прохождение паводкового периода - это персональная ответственность всех акимов городов и районов, уполномоченных государственных органов. Мы должны отработать слаженно», - подытожил Ермаганбет Булекпаев.
Замакима области поручил руководству ДЧС продолжить общую координацию по подготовке региона к паводковому периоду. Задания также получили руководители управлений по дальнейшему исполнению мероприятий, предусмотренных дорожной картой.
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