Подготовку к отопительному сезону ведут в ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев с целью проверки подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону посетил объекты энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Уральска. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В частности, глава региона ознакомился с работами по реконструкции зданий 2-й и 3-й канализационных насосных станций, 5-й тепломагистрали и текущего ремонта водопровода по улице Дауымова и встретился со специалистами.

В ходе рабочей встречи Нариман Турегалиев отметил, что в рамках поручения Главы государства к отопительному сезону должны быть своевременно подготовлены все объекты региона.

- В этом году в регионе будут запущены крупные проекты в коммунальной сфере. Будут модернизированы все канализационные насосные станции 1974 года постройки, обеспечивающие около 150 тыс. жителей города, дополнительно будет начато строительство 18-й КНС (канализационной насосной станции). Она будет обслуживать ещё 150 тыс. жителей, которые проживают в микрорайонах Жана Орда и Старый аэропорт, а также в районах города Строитель, Кадыр Мырза. Кроме того, ремонтируются вспомогательные электростанции в микрорайоне Акжайык и Северо-восток, 5-я тепломагистраль с охватом 70 тыс. человек по ремонтно-производственной базе и тепловым сетям в поселке Зачаганск для ускорения работы электрораспределительной компании. Как известно, в прошлом году были проведены переговоры с японской компанией «Хитачи» и заключено соглашение по ремонту газотурбинной установки теплоэлектроцентрали города Уральска. В июне этого года из Японии приедут высококвалифицированные специалисты, которые будут выполнять соответствующие работы. В этой связи, поручаю руководителям соответствующих отраслей, акимам всех районов и городов держать на строгом контроле своевременное завершение работ по подготовке к отопительному сезону социальных объектов и качественное выполнение строительства объектов, - сказал глава региона.

Фото: акимат ЗКО

Кроме того, Нариман Турегалиев поручил акимам Уральска и Бурлинского района (г. Аксай) совместно с объединениями собственников имущества (ОСИ) подготовить многоэтажные жилые дома к отопительному сезону.

Контроль за подготовкой и завершением строительства всех объектов региона к отопительному сезону в соответствии с поручением акима области возложен на всех акимов районов, городов и заместителей акима области.