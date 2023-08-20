Подготовку к отопительному сезону обсудили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В акимате Павлодарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

По информации управления ЖКХ на сегодня необходимые мероприятия по подготовке отопительному сезону (промывка и опресовка) проведены в 538 из 586 учреждений образования. Однако акты о готовности из них получили только 220 организаций. Готовность объектов здравоохранения, соцзащиты и культуры составляет 93-95 %, отставаний от утвержденного графика не имеется.

По плану осуществляется завоз угля для соцобъектов, запас угля для населения на тупиках на сегодня составляет более 12 тысяч тонн.

«Наша первостепенная задача – 100% подготовка всех жилых и социальных объектов. При этом за подготовку социальных объектов, и в первую очередь школ, детских садов и больниц акимы несут персональную ответственность. Ваши задача лично контролировать ремонты на всех объектах, находящихся на вашей территории, независимо от их подведомственности», - отметил Асаин Байханов.

По итогам совещания глава региона поручил акимам районов и руководителям отраслевых управлений до 15 сентября обеспечить готовность к приему тепла на всех социальных объектах, до 1 октября обеспечить достаточный объем твердого топлива на соцобъектах.