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Подготовку к отопительному сезону обсудили в области Абай

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Августа 2023, 18:00
Подготовку к отопительному сезону обсудили в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима области Абай Нурлана Уранхаева состоялось внеплановое заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом передает МИА «Кказинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В заседании приняли участие акимы городов и районов, руководители государственных органов и организаций.

В ходе заседания собравшиеся обсудили вопросы по соблюдению требований промышленной, пожарной безопасности на автозаправочных и автогазозаправочных станциях

Кроме того, на заседании было уделено особое внимание и другому важному вопросу - соблюдению правил пожарной безопасности в жилом секторе в отопительный период 2023-2024 гг.

По итогам заседания председатель комиссии дал поручения по профилактической работе в жилом секторе в отопительном сезоне 2023-2024


Акимат   Отопительный сезон   Абайская область  
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