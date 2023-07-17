Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева состоялось совещание по вопросам реализации проектов теплоснабжения и готовности объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону, а также проведения ежегодной инвентаризации очередников на получение жилья из государственного жилищного фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В совещании приняли участие представители Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК и заместители акимов регионов.

В свою очередь зампредседателя КДС ЖКХ Азимбек Пазылбекулы рассказал о готовности регионов к предстоящему отопительному сезону.

Так, по итогам выездных проверок выявлено, что на сегодняшний день проложено 26 км тепловых сетей от плана 127 км. Что касается подготовки тепловых сетей, то по республике запланирован ремонт 590 км тепловых сетей (текущий ремонт – 324 км, капитальный ремонт – 120 км и реконструкция – 145 км). На сегодня отремонтировано 224 км или 38% от плана. К предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить более 13 тысяч автономных котельных. Из них на сегодняшний день подготовлено более 5 тысяч или 37%.

Заместитель председателя рассказал и о подготовке объектов социальной сферы и жилья. По его словам, на сегодняшний день из запланированных 10,7 тысячи объектов подготовлено 5 тысяч объектов образования или 50% от плана.

Также планируется подготовить 5,6 тысячи объектов здравоохранения, из которых готовы 3 тысячи или 52%.

В целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону глава МИИР РК поручил ускорить темпы ремонтных работ по инженерной инфраструктуре, обеспечить завершение до конца сентября и своевременно обеспечить готовность объектов жилья и здравоохранения.