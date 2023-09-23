Подготовку к очистке дорог зимой начали в Акмолинской области

Готовность к предстоящему зимнему периоду снегоуборочной дорожной техники подрядной организации ТОО «КАЖ Сервис» проверили акмолинские полицейские, представители акмолинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, всего для работы в зимний период насчитывается 286 единиц снегоуборочной дорожной техники. Среди них 29 единиц не исправны по различным причинам.

«Основная проблема в подготовке к зимнему периоду – это большое количество устаревшей снегоуборочной техники, а также недостача и несвоевременная поставка запасных частей. Кроме того, на момент осмотра на многих единицах колесной техники ДЭУ установлено изнашивание и нехватка покрышек различных размеров. Также рекомендовано о приведении в соответствие проблесковых маячков, габаритного освещения, указателей поворотов (световые мигающие сигналы, обозначающие повороты в правую или левую сторону) и светодиодных дорожных знаков 1.30 «Прочие опасности», устанавливаемых на задних частях автомобилей для привлечения зрительного внимания водителей», - пояснили в ведомстве.

Также на сегодняшний день ведется работа по подготовке противогололедного материала. По информации руководителей дорожных организаций, запасы ПГМ закуплены и будут пополняться в течение всей зимы.

Как сообщили в подрядной организации ТОО «КАЖ Сервис», поступление 29 единиц новой специализированной снегоуборочной дорожной техники ожидается в октябре-ноябре текущего года. Это 20 комбинированных дорожных машин и 9 фронтальных погрузчиков. После поступления новой техники старую технику планируется передать в другие регионы, менее подверженные суровому зимнему климату.

«В целом подготовка дорожно-эксплуатационных участков к предстоящему зимнему периоду 2023-2024 гг. в настоящее время составляет 90%. Также в конце октября планируется проведение контрольного осмотра дорожной снегоуборочной техники, в ходе которого будет проверено устранение ранее выявленных неисправностей снегоуборочной дорожной техники», - резюмировал начальник управления административной полиции подполковник полиции Ержан Кошкарбаев.