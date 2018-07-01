Подготовку к каспийскому саммиту обсудили главы МИД Казахстана и Туркменистана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов обсудил с заместителем председателя кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«Отмечена высокая динамика казахстанско-туркменских отношений, свидетельством чему является эффективное политическое взаимодействие, расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество и крепнущие культурно-гуманитарные связи», - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что стороны уделили особое внимание проработке организационных и содержательных аспектов предстоящего пятого каспийского саммита в городе Актау.
Кроме того, министры обсудили совместную деятельность в качестве государств-учредителей в рамках Международного фонда спасения Арала, который отмечает свое 25-летие в этом году.
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