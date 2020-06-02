Подготовку к Армейским международным играм обсудили на аппаратном совещании в Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоговая аттестация будущих офицеров, второй этап дезинфекционных работ в стране, подготовка к Армейским международным играм и участию в военном параде в Москве, а также ряд других актуальных вопросов жизнедеятельности Вооруженных Сил обсуждены военным руководством с руководящим составом подразделений Министерства обороны и Генерального штаба в ходе аппаратного совещания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В рамках второго этапа борьбы с коронавирусной инфекцией в 19 городах Казахстана сводные отряды специальной обработки продолжают дезинфекцию городских территорий и объектов, а также городских сборных пунктов, где согласно требованиям дезинфекция проводится не реже двух раз в сутки.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев отметил, для обеспечения безопасности здоровья личного состава и граждан подход к обработке каждого отведенного объекта должен быть тщательно организован.

С соблюдением карантинных мер продолжает вестись и увольнение в запас военнослужащих срочной службы весеннего призыва 2019 года. Учитывая, что опасность инфекции сохраняется, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности здоровья как увольняемых, так и призывников.

Ответственный период начался у курсантов-выпускников Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. В вузах приступили к работе государственные аттестационные комиссии. Сформированные из представителей Министерства обороны, командований видов, родов войск и воинских частей, они определят уровень соответствия качества подготовки выпускников квалификационным требованиям. Двухэтапный комплексный государственный экзамен включает теоретическую и практическую части, с применением вооружения и военной техники. Важной составляющей итоговой аттестации является физическая подготовка курсантов.

Дополнительно проработаны и внесены нормы в контрактные договорные обязательства по выплате стипендии от оборонных ведомств зарубежных государств офицерам ВС РК, обучающимся в академиях за рубежом.

В Вооруженных Силах продолжается сплошная очистка учебных полигонов от боеприпасов и их фрагментов. Из 32 полигонов очищено 24, что составляет 75 процентов. Для усиления мер безопасности периметры полигонов оборудованы траншеями.

В Арыси, где продолжает работу сводный отряд по ликвидации последствий ЧС, проводится очистка прилегающей к городу территории. При этом особое внимание военным руководством акцентировано на соблюдении строгих мер безопасности.

Началась подготовка военнослужащих к участию в военном параде в Москве. В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей Десантно-штурмовых войск Казахстана. Для безопасности их здоровья поручено усилить дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводить медосмотр, а также обработку, влажную уборку и проветривание. Кроме того, участники парада изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками.

Вооруженные Силы ожидает еще одно международное событие – проведение Армейских международных игр-2020. На местах с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер ведется подготовка к конкурсам, отбираются лучшие претенденты на участие, которые войдут в финальные команды.

В ходе совещания также были подведены итоги информационно-разъяснительной работы, проводимой с личным составом. Министр обороны подчеркнул, что главная задача колл-центра военного ведомства состоит в разъяснении различных спорных вопросов, в том числе жилищного и пенсионного обеспечения. Благодаря консультированию вдвое сократилось число исков в адрес воинских частей и учреждений.

Традиционно особое внимание уделяется поддержанию здоровья личного состава. Так, после многолетнего перерыва, связанного с проведением капитального ремонта, с 1 июля текущего года в Щучинске на военной спортивной базе будет организовано санаторно-курортное лечение и реабилитация военнослужащих.