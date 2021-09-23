Подготовкой казахстанских спортсменов к зимней Олимпиаде поинтересовались сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предоставить информацию о ходе подготовки казахстанской сборной к зимним Олимпийским играм потребовал от Министерства культуры и спорта РК сенатор Нуржан Нурсипатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своём депутатском запросе он подчеркнул, что причиной тому стали в том числе неутешительные результаты выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Сенатор отметил важность усиления финансирования детского и юношеского спорта в стране. По мнению депутата, необходимо также активнее работать над выполнением поручения Президента по развитию массового спорта. Также Нуржан Нурсипатов попросил профильное министерство проинформировать о мерах и предложениях, в том числе законодательного характера, которые необходимы для достижения максимального уровня готовности к предстоящей Олимпиаде.

«С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. То есть до их начала осталось менее 5 месяцев. Уверен, что казахстанцы не хотят получить на них повторения результатов прошедшей летней Олимпиады. В связи с этим возникают следующие вопросы: Каков уровень подготовки к предстоящим Играм? Что необходимо сделать, для того, чтобы не повторилась токийская ситуация? Как проводится работа по отбору, тренировкам и финансирования нашей зимней сборной?» - задал вопросы Минкультуры Нуржан Нурсипатов на пленарном заседании палаты.

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