Подготовка полным ходом: Нур-Султан в ожидании мессы Папы Римского

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вечером 13 сентября в столице проходят последние приготовления к грандиозному событию для всех католиков страны – уже завтра Папа Римский Франциск проведет мессу для верующих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Редакция МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей небольшой фото- и видеорепортаж с предстоящего места событий. Территория уже полностью огорожена и подготовлена для мессы.

Для торжественной церемонии священного для католиков молебна, организована специальная сцена. Перед ней расставлены удобные стулья, которые пока покрыты целлофаном на случай ухудшения погодных условий.

На самой сцене проводит репетицию оркестр, большая часть состава которого приехала из соседнего Новосибирска. Как заверили в пресс-службе городского акимата, движение на близлежащих улицах перекрыто не будет, но будет лишь небольшое ограничение движения, которое продлится примерно 3-5 минут.

«С 13 по 15 сентября в рамках проведения Съезда ожидается прибытие Папы Римского. В связи с тем, что делегацию будет сопровождать эскорт мотоциклистов, в период прохождения колонны ограничат движение на 3-5 минут: на проспекте Кабанбай батыра, Мангилик Ел и Кунаева», – сообщил начальник управления административной полиции столичного ДП Елжан Чупеков.

Как показал проведенный опрос, у людей разные ожидания от предстоящей мессы.

Айбар Елемесов, житель столицы:

- Как относитесь к религии?

- Нейтрально.

- Приезжает Папа Римский, будет давать мессу. Вы придете? Вызывает ли интерес это событие?

- Думаю, в своей жизни я еще встречу Папу Римского. Думаю, здесь будет много народу.

Мади Шотакбаев, житель столицы:

- Как относитесь к религии? Вы верующий человек?

- В целом верующий, но я не отношусь к тем людям, которые строго за этим следят. В основном, все мое окружение близко к религии Ислам. До этого я был крайне против религии, сейчас думаю, что это личный вопрос для каждого человека, люди сами выбирают, в кого верить. Иногда религия является для них лучиком надежды, веры. Мы не можем осуждать или что-то говорить на этот счет.

- Папа Римский редко приезжает сюда, тем более дает мессу. Как думаете, это правильно?

- Наша страна очень многонациональна, у нас много этносов. Даже в Османской империи не запрещались другие религии, они верили, что каждый должен верить в своего бога. Также в Казахстане, несмотря на то, что большинство придерживаются религии Ислам, никто ничего не имеет против католиков. Все это сложилось благодаря нашей истории, культуре и мы не можем осуждать или критиковать. Наоборот, нужна поддержка.

Валерия Бельевского, органистка Новосибирского хора, который будет участвовать в мессе:

- Как относитесь к религии? Вы верующий человек?

- Я – католик.

- Поделитесь впечатлениями по поводу предстоящей мессы.

- Это удивительно, что на наши сибирско-азиатские земли приезжает сам Понтифик, это достаточно редкое событие. Думаю, для Казахстана, для России, для всех стран, которые находятся рядом это значимое событие. Европейцам ничего не стоит поехать в Ватикан, для тех, кто живет в восточной части земного шара, это проблематично. Поэтому нельзя пройти мимо такого события.

- Вы когда-нибудь ранее присутствовали на мессе?

- Я присутствовала только на международных встречах молодежи, только там видела предыдущего Понтифика. Папу Франциска увидеть мне доведется впервые.

- Как считаете, религия в большей степени объединяет или напротив разъединяет народы?

- По идее, должна объединять, потому что Бог – творец и он создал всех. Мы идем разными путями к одному Богу. То, что на этой территории будут объединяться столько людей - уже объединяющий фактор.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана. Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде.

14 сентября состоится месса Папы Римского Франциска на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.