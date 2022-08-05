5 Августа 2022 15:13

Подготовка нефти на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подготовка нефти, добываемой на морском месторождении Кашаган в Атырауской области, на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ваш запрос компания NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта, подтверждает, что 3 августа 2022 года был произведен безопасный останов установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Сделано это в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре, после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему.

Данное происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей. На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе по внешним коммуникациям Оператора.

В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций.