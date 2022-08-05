Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Подготовка нефти на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа
5 Августа 2022 15:13

Подготовка нефти на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подготовка нефти, добываемой на морском месторождении Кашаган в Атырауской области, на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ваш запрос компания NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта, подтверждает, что 3 августа 2022 года был произведен безопасный останов установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Сделано это в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре, после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему.

Данное происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей. На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе по внешним коммуникациям Оператора.

В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций.


Новости по теме
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель
КТК значительно снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск
Страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу нефти
Читайте также
Врачи оценили состояние раненых в перестрелке в Узынагаше
Девушка спрыгнула в Иртыш с подвесного моста в Семее
Обрушение шахты в Мексике: под завалами 10 горняков
Начато досудебное расследование по фактам получения детских травм в Уральске
Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
Водители совершили 168 наездов на пешеходов в столице с начала года
Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО
Перестрелка произошла в Алматинской области, один человек погиб
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
2 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области
3 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
4 Уголовные дела завели по факту ввоза поддельных лекарств в Казахстан
5 Предложение запретить плевки на улицах поддержала глава Минздрава РК

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив