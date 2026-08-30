Подготовка к школе: как наладить режим сна ребенка для улучшения концентрации

Сколько должен спать школьник, как учебная нагрузка влияет на здоровье ребенка и какие требования действуют в Казахстане? В преддверии нового учебного года корреспондент Kazinform выяснил, как организовать режим школьника и какой опыт применяют в других странах.

Казахстанское исследование: сколько часов спят подростки

В 2025 году в научно-практическом журнале «Вестник КазНМУ» было опубликовано исследование сна и когнитивных функций подростков 15-16 лет в Атырау. В нем приняли участие 100 учащихся 9-10 классов. В ходе исследования оценивались режим сна, хронотип, память и внимание школьников.

Согласно результатам исследования, средняя продолжительность ночного сна учащихся составляла 6,32 часа. В среднем они ложились спать в 23:47 и просыпались в 06:55. Только 3,8% участников относились к утреннему хронотипу, 69,8% — к промежуточному, а 26,4% — к вечернему.

В ходе исследования было установлено, что показатели зрительной и числовой памяти учащихся, способности удерживать информацию в памяти, а также быстрого и точного реагирования на увиденное были ниже нормы. При этом у подростков с вечерним хронотипом показатели зрительной и числовой памяти были ниже, а при выполнении заданий они допускали больше ошибок. Авторы отметили, что сокращение продолжительности сна при раннем начале учебного дня может негативно влиять на концентрацию внимания, память и восприятие информации подростками в утренние часы. В связи с этим исследователи обратили внимание на необходимость предотвращения дефицита сна и пересмотра школьного расписания.

Разумеется, эти показатели нельзя считать общими для всех школьников Казахстана. Исследование охватило лишь 100 учащихся одной школы Атырау. Вместе с тем его результаты позволяют обсудить связь между режимом сна подростков и их работоспособностью в утренние часы.

Сколько часов должны спать дети

По словам педиатра Мадины Мусахан, детям в возрасте от 6 до 12 лет необходимо спать около 9-12 часов в сутки, а подросткам от 13 до 18 лет — 8-10 часов. Такие рекомендации дают профессиональные организации, в том числе Американская академия медицины сна и Американская академия педиатрии.

Фото:из личного архива Мадины Мусахан

— Однако определить, достаточно ли ребенок отдыхает, только по количеству часов сна нельзя. Например, если ребенок легко просыпается утром, в течение дня остается бодрым, не засыпает на занятиях, а его концентрация и настроение находятся в норме, это свидетельствует о достаточном количестве сна. А трудности с пробуждением утром, раздражительность, частые перепады настроения, снижение концентрации и успеваемости могут указывать на недостаток сна, — сказала педиатр.

По словам специалиста, если ребенок ежедневно спит на 1-2 часа меньше необходимого, поначалу это может не казаться серьезной проблемой. Однако при регулярном повторении такая ситуация приводит к хроническому недосыпу.

— Длительное нарушение режима сна может привести к снижению концентрации и способности к обучению, эмоциональной нестабильности и изменениям в поведении. Недостаток сна также негативно влияет на механизмы регулирования аппетита, иммунную систему и обмен веществ. Кроме того, компенсировать накопленный в будние дни недосып длительным сном в выходные невозможно. Во время сна мозг не просто отдыхает. В этот период происходит обработка части информации, полученной в течение дня, и процессы запоминания. При недостатке сна ребенку становится сложнее длительное время концентрироваться на чем-либо. Кроме того, могут снижаться способности к запоминанию информации, планированию, принятию решений и самоконтролю, — отметила детский врач.

По ее словам, такой ребенок может сидеть на уроке, но при этом не воспринимать и не запоминать услышанную информацию в полном объеме.

Почему подросткам тяжело рано вставать

Мадина Мусахан особо подчеркнула необходимость уделять внимание режиму сна детей школьного возраста, особенно подростков.

— В подростковом возрасте из-за естественных изменений в организме повышается склонность поздно ложиться и поздно вставать. Это связано с физиологическими изменениями: мелатонин у них начинает вырабатываться позже. Поэтому подросткам сложнее рано засыпать, а утром они хотят спать дольше — в определенной степени это нормальное физиологическое явление. Поэтому необходимо учитывать весь распорядок дня. После школы у подростка могут быть репетитор, спортивная секция, кружки, домашние задания, а затем телефон. Иногда то, что подросток не ложится спать, связано не с «недисциплинированностью», а с чрезмерной нагрузкой. Если весь вечер уходит на учебу и кружки, обеспечить 8-10 часов сна невозможно, — сказала врач.

Методист Центра психологической поддержки, педагог-психолог Гаухар Коспанова также отмечает, что недостаток сна влияет на эмоциональное состояние и поведение ребенка. По ее словам, такие изменения у каждого ребенка проявляются по-разному.

— В такой ситуации ребенок может стать раздражительным, тревожным, нетерпеливым или, наоборот, вялым. Это также влияет на перепады настроения, быструю утомляемость, снижение интереса к общению и учебе. Поэтому при оценке изменений в поведении ребенка необходимо учитывать и его режим сна, — говорит психолог.

Особенно заметно это может быть после продолжительных летних каникул. По словам специалиста, во время каникул поздний отход ко сну и позднее пробуждение ребенка являются нормальным явлением, однако резкое изменение режима за один день с началом учебного года создает дополнительную нагрузку на психоэмоциональное состояние.

— В таких случаях могут наблюдаться усталость, эмоциональная нестабильность, снижение концентрации и трудности с адаптацией к школьному режиму. Поэтому важно постепенно переводить ребенка на новый распорядок дня. Родителям не следует пытаться изменить режим сна ребенка за один день. Нужно постепенно укладывать его спать раньше и постепенно приучать вставать раньше, а также привыкать просыпаться утром в одно и то же время. В вечернее время важно ограничить использование гаджетов, создать спокойную и комфортную обстановку перед сном и обеспечить активное движение в течение дня. Главное — постепенно адаптировать ребенка к новому режиму, не ругая и не оказывая на него давления, — сказала психолог.

Психолог Центра психологической поддержки Айгуль Баранбаева придерживается аналогичного мнения. По ее словам, накануне учебного года не стоит пугать ребенка школой и усиливать его тревогу перед началом занятий.

Фото: из личного архива Айгуль Боранбаевой

— Вместо слов «Завтра в школу, ты опять не сможешь уснуть» или «Из тебя ничего не выйдет» нужно поддерживать ребенка. В первые дни не следует сразу ожидать от него высоких результатов. Лучше наблюдать за его сном, настроением, усталостью и эмоциональным состоянием. Прогулки, движение, спорт и время, проведенное на свежем воздухе, также помогают естественным образом устать к вечеру. Адаптация ребенка к учебному году — это не только подготовка к занятиям, но и процесс психологического и физиологического привыкания к новому режиму, — говорит психолог.

Поэтому специалист особо подчеркнула, что в первые дни вместо ожидания от ребенка высоких результатов необходимо следить за его сном, настроением, усталостью и эмоциональным состоянием.

Какие требования предъявляются к учебному расписанию в Казахстане

На распорядок дня школьника влияет не только время, когда он ложится спать, но и режим занятий в школе. В Казахстане ряд требований в этой сфере установлен санитарными правилами, утвержденными приказом министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

По данным руководителя управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Гульшат Кожатовой, продолжительность уроков в общеобразовательных организациях не должна превышать 45 минут. Для первоклассников нагрузка увеличивается постепенно: в сентябре предусмотрено по три урока продолжительностью 35 минут, а с октября продолжительность уроков увеличивается до 45 минут. Кроме того, для первоклассников в течение учебного года предусмотрены дополнительные недельные каникулы.

Санитарные требования также учитывают работоспособность ребенка во время занятий и в течение недели.

— В начальной школе не допускается объединение двух уроков подряд. При составлении расписания учитывается динамика умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели, а также применяется таблица дифференциации предметов по степени сложности. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков, — сказала Гульшат Кожатова.

Таким образом, согласно санитарным нормам, при составлении расписания необходимо учитывать изменения умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели.

Как этот вопрос регулируется в других странах

Некоторые страны пытаются регулировать не только нагрузку учащихся, но и конкретное время начала занятий в школах с учетом режима сна.

Например, в 2021 году Министерство образования Китая ввело специальные требования по регулированию сна учащихся. В начальной школе занятия должны начинаться не ранее 8:20, а в средней школе — не ранее 8:00. Школам также ограничили возможность приглашать учащихся на коллективные мероприятия до начала занятий.

В Китае младшим школьникам рекомендуется спать 10 часов в сутки, учащимся средней школы — 9 часов, старшеклассникам — 8 часов. Указывается даже рекомендуемое время отхода ко сну: младшим школьникам — не позднее 21:20, учащимся средней школы — 22:00, старшеклассникам — 23:00. Если ребенок не успевает выполнить домашнее задание до этого времени, вместо сокращения продолжительности сна предусмотрен пересмотр учебной нагрузки.

В США нет единой федеральной нормы, устанавливающей время начала занятий в школах. Вместе с тем Американская академия педиатрии с учетом циркадных особенностей подростков рекомендует начинать занятия в средней и старшей школе не ранее 8:30 утра. Там отмечают, что неспособность подростка рано заснуть не следует рассматривать исключительно как вопрос привычки или дисциплины.

В Швейцарии эксперимент по гибкому времени начала занятий провели в двух средних школах. Ранее утренние занятия у учащихся начинались в 7:20, а в рамках новой системы им предоставили возможность начинать учебу позже — не ранее 8:30. Возможностью начать занятия позже воспользовались 95% учащихся.

В результате дети стали позже просыпаться и дольше спать в учебные дни. По данным Цюрихского университета, дополнительная продолжительность сна составила около 45 минут. Засыпание стало более легким, а общее состояние учащихся улучшилось. Исследование также показало повышение результатов тестов по математике и английскому языку.

В Японии занятия также начинаются рано. В примерном распорядке школьного дня, который приводит Министерство образования страны, первый урок начинается в 8:30. Однако японские исследования показывают, что по мере взросления дети начинают ложиться спать позже, при этом время пробуждения практически не меняется. Так, масштабное исследование, проведенное в Токио, показало, что средняя продолжительность сна учащихся 7-9-х классов составляла около 7-7,5 часа. Исследователи установили, что к старшим классам продолжительность сна сокращается.

До начала нового учебного года еще есть время, чтобы изменить распорядок дня ребенка. Педиатр Мадина Мусахан рекомендует начинать корректировать режим сна как минимум за 1-2 недели до начала учебы, а если летом режим сильно изменился — за 2-3 недели. Не следует сразу менять время отхода ко сну и пробуждения на несколько часов. Лучше каждые несколько дней сдвигать его на 15-30 минут раньше.

Психолог Гаухар Коспанова также рекомендует постепенно адаптировать ребенка к новому режиму вместо того, чтобы перевести за один день. Важно сократить использование гаджетов вечером, создать спокойную обстановку перед сном и приучить ребенка вставать утром в одно и то же время. Главное — формировать новый режим постепенно, без давления на ребенка.

Таким образом, достаточная продолжительность сна школьника зависит не только от распорядка дня в семье. На время его пробуждения влияют время начала занятий в школе, продолжительность дороги, домашние задания и дополнительные занятия. При этом важно помнить, что потребность во сне, особенно в подростковом возрасте, связана не только с вопросами дисциплины, но и с физиологическими особенностями организма.

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