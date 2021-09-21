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Подготовка комплаенс-специалистов началась в Казахстане

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Сентября 2021, 14:25
Подготовка комплаенс-специалистов началась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане началась подготовка отечественных комплаенс-сотрудников. Об этом сообщил руководитель комплаенс-службы ФНБ «Самрук-Казаны» Даурен Акшалов. передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня началось обучение комплаенс-сотрудников квазигосударственных организаций в корпоративном университете. Указанная инициатива начата совместно с Агентством РК по противодействию коррупции, с целью продвижения этой работы в нашей стране. Потом что на эту работу очень трудно найти специалистов, я это знаю по себе.

Кроме того, в нашей стране вводится комплаенс-служба, некоторые квазигосударственные службы не понимают конечную цель этого. В зарубежье эта служба развита, конечно, они не добились результатов за один день. Это многолетний процесс и опыт», – сказал Д.Акшалов в прямом эфире.

По его словам, главной задачей комплаенс-сотрудников является найти общий язык с людьми. Также комплаенс-сотрудники должны работать с широкомасштабной информацией, проводить анализ.


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