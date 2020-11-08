Подготовка ко «второй волне», ужесточение карантина и «Кайрат» - чемпион! – обзор событий недели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В стране продолжается подготовка ко второй волне COVID-19 и борьба с нарушителями карантинных ограничений. События минувшей недели в еженедельном обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Карантинные меры по обеспечению безопасности граждан продолжают действовать в стране, а в отдельных регионах ужесточаются. За минувшую неделю почти во всех регионах Казахстана выросло число заболевших. На 21:00 7 ноября выздоровели 107 530 человек, сообщается на сайте Coronavirus2020.kz , летальных случаев 1 857, подтвержденных случаев 115 439.

Наибольший рост заболевших зафиксирован в Восточно-Казахстанской области – 253 случая за сутки, в Павлодарской области (64), Костанайской области (55) и в городе Нур-Султан (45). Только один заболевший в Туркестане и ни одного в Кызылординской и Мангистауской областях.

В то же время по стране имеется 38 882 случая пневмонии с признаками COVID-19. Число выздоровевших составило 29 079, умерших – 408.

Несознательные граждане продолжают нарушать карантин, не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию. Несмотря на запрет, организуют мероприятия в увеселительных заведениях, арендуемых домах, детские праздники и свадьбы с участием большого количества гостей.

В «красную зону» по уровню распространения коронавируса попала Восточно-Казахстанская область. По последним данным, в ВКО заболели коронавирусом 10 747 человек, из них 8 508 человек выздоровели, умерли – 249. Глава региона Даниал Ахметов на своей странице в Instagram написал, что на базе Центра локализации выявляют и изолируют контактных лиц. На особом контроле находится нормативный срок прохождения ПЦР-тестирования контактных лиц. Усилена работа мобильных групп.

49 пассажиров из ВКО не допустили на авиарейсы в Нур-Султан, Алматы и Шымкент. А 200 человек без ПЦР-справок не запустили в поезда из ВКО

Вместе с тем, в Восточно-Казахстанской области собрано более 3 000 доз иммунной плазмы. Сейчас во всем мире активно используются иммуноглобулины для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

При этом 95% семейчан соблюдают масочный режим в общественных местах согласно эпиднормам и постановлению главного государственного санврача ВКО. Чтобы проконтролировать соблюдение масочного режима, в городе работают специальные мониторинговые группы, которые ведут разъяснительную работу и выявляют нарушителей.

Предприниматели Семея просят ослабить ограничения деятельности, исходя из площади торговых объектов, отменить ограничения по заполняемости залов и сокращенный режим работы. Они считают, что ограничения работы по времени способствуют скоплению людей и увеличивают риск заболеть.

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла и в Нур-Султане на 27%. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева. Она отметила, что по возрастной структуре по-прежнему сохраняется наибольшее количество заразившихся КВИ лиц в возрасте от 40 и выше, составляя 42% от всех случаев заболеваемости.

Карантин ужесточили в Алматинской области. На границе с ВКО установят санитарный пост, из числа полицейских, медицинских работников, с проведением бесконтактной термометрии и анкетированием въезжающих и выезжающих граждан в/из Алматинской области.

На подготовку к возможной второй волне COVID-19 в Алматинской области выделено 8,8 млрд тенге, а в целом на борьбу с пандемией - 13,8 млрд тенге. В этом году здесь строятся 17 объектов на 12,9 млрд тенге, на капремонт семи объектов выделено 3 млрд тенге. В Талдыкоргане в кратчайшие сроки построена современная модульная инфекционная больница на 200 коек. Медорганизации Алматы готовятся к возможной второй волне коронавируса.

Созданы ситуационные центры с ежедневным мониторингом ситуации по КВИ. Организованы мобильные бригады, в функции которых входят обзвон и выезд на дом, при необходимости забор биоматериалов на ПЦР.

Карантинные меры ужесточили в Акмолинской области в связи с увеличившимся еженедельным приростом числа заболевших в 2,2 раза. В Кокшетау открыли новую инфекционную больницу на 200 мест на общую сумму 7,2 млрд тенге. Центр инфекционных заболеваний предназначен для лечения пациентов с серьезными инфекционными заболеваниями. Спецавтомобили получили акмолинские медики, спасатели и полицейские. Ключи от автомашин вручил глава региона Ермек Маржикпаев, отметив при этом, что медорганизации получили 8 передвижных комплексов для работы в селах, а также 38 единиц санитарного автотранспорта. Для оказания скорой помощи населению Акмолинской области работают одна городская и 18 районных подстанций, а также 19 сельских отделений скорой помощи. Обеспеченность санитарным автотранспортом 100%.

Насколько Актюбинская область готова ко второй волне коронавируса, рассказал глава региона Ондасын Уразалин, отметив, что санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, однако существует большая вероятность завозных случаев КВИ.

Десятки нарушений карантинного режима выявили мобильные группы в Атырау. Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, создано 110 мобильных групп. Со стратегией борьбы с коронавирусом определились в Таразе на очередном заседании регионального оперативного штаба. Глава региона Бердибек Сапарбаев поручил мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы, и призвал быть готовыми к возможной вспышке опасной инфекции.

Аким Жамбылской области раскритиковал работу мониторинговых групп по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. За 10 дней проверено более 3 000 объектов, а выписано только 18 протоколов по нарушениям. «Невозможно победить коронавирус, пока жители ведут себя беспечно, не перестают проводить свадьбы и юбилеи. А мобильные группы, которые должны выявлять такие факты, не предпринимают никаких мер, проводят рейды лишь для галочки», - возмутился он.

702 медработника заболели коронавирусом в Западно-Казахстанской области, где сложная ситуация с КВИ. Зарегистрировано 7 186 (+44) случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровевших 6 882. Из инфицированных медработников 495 были задействованы в противоэпидемиологических мероприятиях, четверо скончались. Почти 1,5 тысячи нарушений карантина выявили за 4 месяца в Карагандинской области, наложено 1 065 административных штрафов на 40 млн тенге. Межведомственная комиссия по вопросам нераспространения COVID-19 поручила усилить санитарный режим в Костанайской области, где с начала ноября зафиксирован рост заболеваемости. Оперативный штаб постановил ввести в Костанае с 9 ноября двухнедельный карантин, с установлением блокпостов по периметру города, а также в районе автопереходов через государственную границу РК.

А вот в Байконуре карантин продлен до 16 ноября. Заболеваемость коронавирусом здесь выросла в два раза по сравнению с сентябрём, но её уровень остаётся ниже, чем в августе. Действующие ограничительные мероприятия сохраняются. Карантин продлили и в Шымкенте до 23 ноября. Запрещается проведение массовых мероприятий, ограничено передвижение по городу лиц старше 65 лет, обязательно носить маски по городу и держать дистанцию.

В Шымкенте также ввели запрет на межобластные и междугородные автобусные. В то же время началась продажа авиабилетов из Нур-Султана в Туркестан и обратно. Школы в Шымкенте с контингентом до 300 человек и с численностью детей в классах до 15 человек будут работать в традиционном формате. Передвижными медкомплексами пополнились отдаленные села Туркестанской области в рамках мероприятий по борьбе с распространением КВИ. Неравнодушные граждане не остаются в стороне от проблем страны. Предприниматель из города Кентау Туркестанской области Бекболат Бекенов построил кислородную станцию, способную наполнять 250 кислородных баллонов в сутки.

В Мангистауской области Аскар Мамин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации. Глава Правительства поручил провести комплекс подготовки к возможной новой волне КВИ, усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением населением и субъектами бизнеса санитарных требований.

Увеличить число мониторинговых групп и усилить эпидрасследования решили в Павлодарской области. Ведь 50 новых случаев КВИ за сутки - это один из наиболее высоких показателей по Казахстану. Рекомендовано максимально тщательно отслеживать все цепочки передачи инфекции и достоверно устанавливать ее очаги.

Карантин вводят с 9 ноября в Петропавловске с установлением блокпостов по периметру города. В населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев, поставят санитарные посты.





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В Атырау решали очередные экологические проблемы. На побережье Каспия ликвидировали пожар на 9 гектарах тростниковых зарослей. Предварительная причина - несоблюдение охотниками правил пожарной безопасности. На Атырауском НПЗ произошел сбой в работе очистных сооружений, что стало причиной кратковременного проскока биологического шлама в сточный канал. Создана специальная комиссия по расследованию сложившейся ситуации.

Позднее на Атырауском НПЗ назвали причины сброса отходов в канал - сбой подачи электроэнергии. Виновные в инциденте будут наказаны, заявили в «КазМунайГаз».





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На минувшей неделе страна активно занималась экономикой. Собственные доходы столицы Казахстана в ближайшие три года составят свыше 1 трлн тенге. При этом только налоговые поступления в ближайшие 3 года обеспечит 98% от общего объема собственных доходов столицы. Свыше 15 тысяч казахстанцев трудоустроились по программе «Дорожная карта занятости», причем половина - через Центр занятости. 82 инвестпроекта стоимостью 454,3 млрд тенге планируют реализовать до конца года в Алматы.

50 проектов по благоустройству реализуется в честь полувекового юбилея Егиндыкольского района Акмолинской области. Отмечается, что государство сегодня оказывает всестороннюю поддержку развитию сел, улучшению качества жизни сельчан.

20 тысяч новых рабочих мест за счет реализации госпрограмм и инвестпроектов создали в этом году в Актюбинской области. На 2021 год запланировано создание не менее 21 тысячи рабочих мест.

Плохие дороги всё еще остаются одной из главных проблем Актюбинской области. Здесь запланировано отремонтировать 610 км автодорог, что увеличит долю дорог в удовлетворительном состоянии до 59%.

Господдержку почти на 21 млрд тенге получили предприятия малого и среднего бизнеса в СКО.

Постепенно решаются в стране и жилищные проблемы. Квартиры подарили 41 многодетной семье Жезказгана. Многодетной семье подарили дом в Семее. Свыше 200 домов построят для многодетных семей в ВКО

В Жамбылской области реализуется пилотный проект по повышению доходов сельчан, однако его финансирование прекращено в 2020 году. Сенатор Абдалы Нуралиев в своем депутатском запросе попросил продолжить финансирование второго этапа этого проекта, показавшего свою эффективность.

Проект генерального плана развития Туркестана как культурно-духовной столицы всего тюркского мира одобрили в Правительстве. Как будет развиваться Туркестан по этому генеральному плану, рассказал на заседании Правительства РК аким области Умирзак Шукеев. На территории в 1 450 гектаров построят здания учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивные объекты, бизнес-центры, офисы компаний, банки и так далее.

Духовный центр «Дом имамов» открылся в селе Сортобе Кордайского района Жамбылской области. Универсальный центр станет диалоговой площадкой, желающие смогут здесь обучиться казахскому языку, для священнослужителей организуют курсы повышения квалификации. Университеты Караганды будут развивать сотрудничество с французскими вузами по программе международной кредитной мобильности «Эразмус+», а также по стипендиальной программе «Абай-Верн».

Ценные артефакты и объекты находят казахстанские археологи. Каменную стелу раннего железного века VIII - VII веков до нашей эры нашли в Павлодарской области. Это седьмая по счету стела этого времени в Павлодарском Прииртышье. Древние курганы и предметы быта обнаружили во время строительства торгового центра в Семее. Археологи предполагают, что архитектурный памятник относится к периоду железной эпохи и имеет тысячелетнюю историю.

В завершение обзора событий минувшей недели - две позитивные новости.

Уровень коррупции в Туркестанской области значительно снизился по сравнению с предыдущими годами - об этом заявил глава региона Умирзак Шукеев. Для искоренения коррупции в регионе реализуются пилотные проекты, один из них - JUMYS.SITCEN.KZ, внедренный в сфере образования. Проект выбран администрацией Президента РК как один из лучших в республике, и активно внедряется в других регионах.

ФК «Кайрат» досрочно стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет. Алматинцы в домашнем матче 17 тура Казахстанской Премьер-Лиги выиграли шымкентский «Ордабасы» со счетом 3:1.