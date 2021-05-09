Подготовка ко Дню Победы, день защитника Отечества и борьба с коронавирусом - чем запомнилась минувшая неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в Казахстане отмечали сразу два майских праздника. К сожалению, праздновали их казахстанцы в условиях связанных с ростом заболевших коронавирусной инфекцией ограничений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Восточно-Казахстанской области в честь годовщины Великой Победы по 100 тысяч тенге получат 11 человек, работавшие в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Эту же сумму ко Дню Победы получат 22 гражданина, которые вошли в число бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ, которые не вступили в другой брак, жены (мужья), умерших участников ВОВ, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами. Их 531 человек. А у здания степногорского городского суда установили мемориальную доску памяти, посвященную ветерану Великой Отечественной войны и ветерану судебной системы Петру Жерлицыну.

Ранее сообщалось, что в этом году в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Москву на Парад Победы также не был запланирован.

В Алматы 7 мая в день своего профессионального праздника Дня защитника Отечества сводный оркестр военно-инженерного института радиоэлектроники и связи устроил праздничный концерт для жителей и гостей города Алматы в одном из городских торгово-развлекательных комплексов. А в Жамбылской области поздравления с Днём защитника Отечества получили военнослужащие гарнизона. Аким области Бердибек Сапарбаев и начальник департамента полиции области генерал-майор Жанат Сулейменов посетили войсковую часть 5513 Национальной гвардии Республики Казахстан. Глава региона поздравил присутствующих с Днем защитника Отечества, вручил офицерам и бойцам почетные грамоты и благодарственные письма. Особо отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и благодарственные письма.

Не уходит из ленты новостей всё, что связано с борьбой против коронавирусной инфекции. Например, музеи, библиотеки, продуктовые магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты могут работать без ограничений в Актюбинской области. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Актюбинской области «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области». В Алматинской области по состоянию на 5 мая было зарегистрировано 22 157 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 13 285. Вакцинировано на тот день было более 166 тысяч человек. В четверг в «жёлтую» зону перешли Шымкент и Кызылординская область. Шымкент пробыл там не долго. 7 мая город опять вернулся в «красную» зону.

К другим новостям ушедшей недели.

В Шымкенте во время сборки воздушного шара частным предпринимателем из-за сильного порыва ветра воздушный шар упал на электрические сети в 10 кВ, оборвав линии электропередач. А в Уральске на днях спустили на воду корабль «Түркістан». Его изготовил АО «Уральский завод «Зенит». Малый сторожевой корабль «Түркістан» назван в честь духовной столицы тюркского мира и призван охранять территориальные воды государственной границы и континентального шельфа.

Тревожными были события, связанные с охраной окружающей среды. В пригороде Атырау гибла рыба, выходя из реки Урал на нерест. Погибающая рыба, а это в основном вобла, была обнаружена в районе озера Безымянный в населенном пункте Бесикты. Она пыталась пройти из Урала в озеро, но по каким-то причинам начала погибать. В Павлодарской области в четверг тоже стало известно о массовой гибели рыбы на озере Шыганак. В Северо-Казахстанской области к 6 мая уже 31 человек обратился за медицинской помощью после укуса клеща. Среди укушенных 14 детей в возрасте до 14 лет. Клещевой энцефалит ни у одного из пострадавших от кровососущих, к счастью, не был выявлен.

В городе Балхаш Карагандинской области, в школе №1, оборудовали новый кабинет для детей с особыми образовательными потребностями.

Также вот такое сообщение порадовало казахстанцев из мира спорта: в среду стало известно, что в Нур-Султане появится секция хоккея для девочек.

И напоследок о культуре. В Костанайском областном казахском драматическом театре им. И. Омарова в преддверии юбилея Независимости Казахстана состоялась премьера исторической драмы Калихана Ыскака и Шахимардена Кусаинова «Қазақтар». Режиссером-постановщиком выступил народный артист Казахстана, лауреат государственной премии Тунгышбай Жаманкулов.

На этой неделе МИА «Казинформ» рассказало, что на домах, расположенных вдоль центральных дорог города Актау, появятся арт-объекты с известными людьми региона. Проект будет реализован спонсорами к 30-летию Независимости Казахстана. Наконец, в Келесском районе Туркестанского региона в честь 30-летия Независимости РК в рамках Дня единства народа Казахстана прошел конкурс национальных блюд «Бір шаңырақ астында татулық пен береке» с участием представителей разных национальностей.