Подготовка кадров по-новому: с работой Алматинского политехнического колледжа ознакомился Ералы Тугжанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Алматинский государственный политехнический колледж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Образовательное учреждение является базовой площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров в области IT-отрасли. В настоящее время здесь обучаются 1 665 студентов по семи специальностям и 10 квалификациям, из которых 80% обучается по государственному заказу.

В 2020 году в рамках проекта «Жас маман» колледж был оснащен современным оборудованием мировых производителей на сумму 318 млн тенге и теперь для студентов доступны новые технологии для развития практических навыков IT и киноиндустрии.

Ералы Тугжанов посетил IT-центр, где встретился с преподавателями и студентами. Заместитель Премьер-Министра отметил важность эффективного использования бюджетных средств, направленных на подготовку специалистов. По его словам, необходимо проводить раннюю профориентацию, чтобы студенты, сделавшие осознанный выбор профессии, после окончания учебы были востребованы и трудоустроены.

Ералы Тугжанов также обратил внимание на важность тесного взаимодействия колледжей с социальными партнерами и необходимость обеспечения трудоустройства молодежи в рамках разрабатываемой программы по повышению доходов населения.

«Сфера технического и профессионального образования должна быть максимально ориентирована на реалии производства, а инновационное оборудование необходимо активно применять в совместной работе с предприятиями – работодателями для создания совместного продукта или услуги, реализация которых приносила бы прибыль, предоставляя финансовую выгоду колледжу, предприятию и студентам, принявшим участие в его разработке», - отметил заместитель Премьер-Министра.

Для этого студенческой молодежи нужно сфокусировать внимание на приобретении навыков и профессиональных знаний, необходимых для будущей деятельности, добавил Ералы Тугжанов.

Основные преподаватели колледжа – молодые специалисты, многие из которых являются выпускниками данного колледжа, таким образом, сохранен принцип преемственности поколений, средний возраст преподавателей составляет 37 лет.

Отметим, что на протяжении семи лет колледж входит в основной состав участников международного движения WorldSkills и сотрудничает с крупными предприятиями региона.

Как отметил директор колледжа, у студентов формируются уникальные профессиональные навыки и компетенции в процессе практического обучения с целью подготовки конкурентоспособного специалиста. К примеру, в рамках дуального обучения, студенты получают навыки ремонта и сборки цифровой техники, проходя практику и получая заработную плату в сервисных центрах торговых сетей.

По информации заместителя акима города Алматы Асем Нусуповой, в городе, начиная с пятого класса, совместно с НПО проводится работа по профориентации школьников, созданы сообщества профориентаторов, в которых делятся опытом по востребованным профессиям в будущем. Вместе с тем, была предоставлена информация о работе по разработке регионального Атласа новых профессий, который позволит определить наиболее востребованные специальности с учетом специфики и потребностей рынка труда города Алматы. С учетом полученных данных в текущем году будет увеличен государственный образовательный заказ, размещаемый в колледжах.

Местный бюджет финансирует обучение 1 270 студентов, при этом обучение одного студента в год обходится в 360 тысяч тенге, а для успевающих ребят ежемесячно выделяется стипендия в размере 21 тыс. тенге. Колледж ведет подготовку по инклюзивному обучению, в котором обучаются дети с нарушением слуха.