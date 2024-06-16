Подготовка к зиме идет на КарГРЭС-1 в Темиртау

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев продолжает проверять работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду. В Темиртау глава региона посетил КарГРЭС-1 и провел совещание, передает корреспондент агентства Kazinform.

На электростанции запланирован расширенный ремонт двух котлов (№ 9 и 11) и одного турбогенератора (№ 8). Также один котел (№ 10) отремонтируют капитально. Работы ведут самостоятельно и силами подрядчиков.

О ремонтной кампании главе региона доложил директор КарГРЭС-1 Сергей Кривов.

— По котлоагрегату № 9 работы выполнены на 86%. Планируется запуск котла 17 июня. Затем остановим котел № 11 для замены паропровода и вспомогательного оборудования. В отопительный сезон войдем на двух котлах. Этого вполне достаточно, — сказал он.

Продолжается пополнение запасов топлива.

Сегодня КарГРЭС-1 снабжает тепловой энергией жителей старого города. От бесперебойной работы электростанции зависят 86 домов.