Подготовка к зиме: 30 единиц техники закупят для трассы «Нур-Султан-Караганда»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы ответил на вопрос касательно отсутствия условий для нормального проезда на платных участках по трассе «Нур-Султан-Караганда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо правильно понимать, что есть неблагоприятные климатические условия, форс-мажорные обстоятельства. Введение платности на дорогах не говорит о том, что все всегда будет идеально. Если метет или снегопад идет, в любом случае все это будет отражаться на участках, хоть это и платные дороги», - сказал Аскар Муратулы на брифинге в СЦК.

«В целом, мы знаем эту проблему. На этот год мы закупаем дополнительно 30 единиц техники только для тех участков, которые вы сейчас обозначили. Плюс ко всему, мы привлекаем дополнительную технику на арендной основе», – добавил спикер.

Ранее А. Муратулы рассказал о введении платных участков на дорогах страны.

«Для определения тарифа для II и III категорий АО «КазДорНИИ» разработана методика, которая была согласована профильными общественными организациями, НПП «Атамекен» и утверждена Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - сказал Аскар Муратулы.