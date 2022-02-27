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Подготовка к запуску спутников One Web завершается на космодроме Байконур

27 Февраля 2022 13:17
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Подготовка к запуску спутников One Web завершается на космодроме Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ– Ближайший запуск с космодрома Байконур назначен на 5 марта 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщалось , это будет очередная партия европейских спутников One Web.

Но в связи с тем, что Роскосмос в ответ на санкции Евросоюза объявил о приостановлении сотрудничества с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане, возник вопрос о предстоящем запуске с Байконура.

Как подтвердили на космодроме Байконур, подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз 2.1б» с группировкой спутников OneWeb находится на завершающей стадии. Через несколько дней, после решения государственной комиссии, должен состояться вывоз ракеты на стартовый комплекс «Восток».

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с очередной партией спутников быстрого интернета One Web запланирован на 5 марта 2022 года в 04:41 по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур.


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#Кызылординская область   #Наука   #Освоение космоса   #Байконур   #Регионы   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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