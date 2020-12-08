Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Подготовка к выборам проходит не на должном уровне - Бердибек Сапарбаев

Автор:  
Галина Скрипник
8 Декабря 2020, 06:27
Подготовка к выборам проходит не на должном уровне - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Готовность избирательных участков к выборам обсудили в Жамбылском областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, заседание регионального штаба по вопросам выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов состоялось в Жамбылском областном акимате.

Открывая заседание, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. «Политические партии получают одинаковые возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны», - сказал он.

Руководитель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов отметил, что в районах нужно установить билборды, баннеры, разъясняющие избирательные права граждан, основные этапы избирательной кампании, а также призывающие принять участие в голосовании.

Глава региона дал соответствующее поручение акимам районов. Он отметил, что нужно опубликовать эту информацию в печатных СМИ и в сети Интернет.

photo


Бердибек Сапарбаев упрекнул акимов районов в том, что подготовка к выборам проходит не на должном уровне. «Списки избирателей не сформированы полностью. Необходимо провести адресную работу на местах», - потребовал аким области.

Обсуждался и вопрос материально-технической базы избирательных участков. Выяснилось, что в Таразе и ряде районов не все участки обеспечены Интернетом, камерами видеонаблюдения, пандусами.

«Если в областном центре избирательные участки не готовы стопроцентно, то как быть районам? По всем трем пунктам отстает Кордайский район. Не радует ситуация и в Шуском, Рыскуловском районах. В кратчайшие сроки нужно все эти упущения исключить, также уделить особое внимание обеспечению избирательных прав жамбылцев с ограниченными возможностями», - поручил глава региона.

Исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нейля Муликова сообщила, что сейчас идет проверка избирательных участков на предмет соблюдения санитарных норм.

«Карантинные ограничения не должны помешать гражданам реализовать гарантированное Конституцией страны избирательное право. Тем не менее, и избиратели, и члены комиссии, и наблюдатели должны неукоснительно соблюдать санитарные нормы. Для этого в участках надо создать необходимые условия», - сказал аким области.


Жамбылская область   Акимат   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность