Подготовка к возможной волне КВИ велась по трем сценариям – замакима Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации по COVID-19 в Шымкенте рассказал первый заместитель акима города Шынгыс Мукан на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Шымкенте с начала года выявлено 34 337 заразившихся коронавирусом. Количество вылеченных пациентов 32 682 человека. К сожалению, 1 110 пациентов умерли. В настоящее время 1 317 пациентов продолжают лечение, из них 805 человек на амбулаторном лечении. В стационарах лечатся 512 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусом», – сказал Ш. Мукан.

По его словам, подготовка к возможной волне COVID-19 велась по трем сценариям. Сценарий А – текущая ситуация, 1 290 койко-мест. Сценарий В – при ухудшении эпидемиологической ситуации число койко-мест доводится до 4 016. Сценарий С – при наступлении эпидемиологического кризиса откроется 5 416 койко-мест. В городе подготовлены 1 363 койко-места. В связи со стабилизацией эпидситуации, с 25 августа закрыто 1 780 койко-места. В настоящее время в стационарах лечатся 512 человек, наполняемость коек составляет 37%, 851 койко-место свободно. В реанимационных отделениях 257 койко-мест, в них лечатся 87 граждан. Наполняемость 33%.

В целом, как отметил замакима, город готов ко всем трем сценариям развития эпидситуации.

Далее, Ш. Мукан сообщил, что в Шымкенте 45 прививочных пунктов. Первым компонентом привито 524 105 человек, двумя компонентами 423 455 человек. Из контингента подлежащего вакцинации – 536 000 человек, первым компонентом привито 97,7%, двумя компонентами - 79%.

Заместитель акима также сообщил, что в городе создан двухмесячный запас лекарств против COVID-19, 38 329 объектов охвачены мониторингом на предмет профилактики инфекции. При этом на 273 объекта наложены штрафы на 22 124 035 тенге, по решению суда временно приостановлена работа 21 объекта. Ведется постоянная информационно-разъяснительная работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и вакцинации.

В проекте «Ashyq» участвует 8 571 объект.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2096 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Шымкенте выявлено 79 случаев за сутки.