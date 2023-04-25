Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Подготовка к внедрению вакцинации против ВПЧ начнется в 2023 году

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Апреля 2023, 14:22
Подготовка к внедрению вакцинации против ВПЧ начнется в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Концепцией развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года предусмотрено внедрение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В текущем году планируется начать подготовительную работу по внедрению вакцинации против ВПЧ.

В этой связи в Астане состоялись совместное техническое совещание Консультативной комиссии по иммунизации населения РК и заседание республиканской рабочей группы по внедрению вакцины против ВПЧ с участием специалистов в предметной области.

Участники рассмотрели проект плана внедрения вакцины против ВПЧ, разобрали опыт различных стран, обсудили современные тенденции при внедрении вакцины против ВПЧ.

Отдельно разбирали предварительную стратегию коммуникации, направленной на целевую аудиторию.

По итогам мероприятия разработаны рекомендации, на основании которых будет доработан проект плана внедрения вакцины против ВПЧ.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила о том, Министерством на сегодняшний день разрабатывается комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы. В этом плане предусмотрено внедрение вакцинации против ВПЧ (вирус папилломы человека) и проведение профилактики от раковых заболеваний, эта работа будет проводиться с согласия родителей.


Минздрав РК   Здравоохранение   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана