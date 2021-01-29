Подготовка к вакцинации против COVID-19 идет в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области на днях ожидают поступление первой партий вакцин против COVID-19. В регионе для этого уже проводятся все подготовительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Из Министерства здравоохранения РК в регион поступит 1100 доз российской векторной вакцины «Спутник V».

Первыми вакцинируются медицинские работники – персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделении реанимации и интенсивной терапии, приемных покоев, оказывающих стационарную помощь, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, которые имеют непосредственное отношение к пациентам с КВИ.

«В области вакцинация будет проходить в 24 прививочных пунктах, в последующем при поступлении остальной партии планируются задействовать остальные прививочные кабинеты и выездные бригады. Задействованы и подготовлены 1104 медицинских работника», - отметил на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Нариман Сыздыков.

Одним из главных задач ведомства является обеспечение температурных условий для транспортировки препарата. Сегодня в регионе для хранения вакцины имеется 4 морозильные камеры с диапазоном заморозки до - 43° С, 19 морозильных камер, 119 термоконтейнеров, 33 сумок холодильников, 448 хладоэлементов.

Для медицинских организации области закупаются еще 215 единиц морозильного оборудования.

Вакцины с областного склада до складов районного/городского уровней будет доставляться на авторефрижераторе в специальных термоконтейнерах.

К слову, добровольная вакцинация населения Республики Казахстан против коронавирусной инфекции начинается с 1 февраля 2021 года.