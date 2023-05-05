Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Директор ГКП «Теплокоммунэнерго» Серик Туленбергенов провел совещание с участием начальников всех подразделений предприятия, где были озвучены итоги отопительного сезона 2022-2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

План ремонтных работ по подготовке ГКП «Теплокоммунэнерго» к отопительному сезону 2023-2024 годов — 6,7 млрд тенге. Утверждены графики производства работ по замене основного, вспомогательного оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

«По поручению акима области Нурлана Уранхаева мы начинаем готовиться к зиме уже сейчас. Учитывая износ сетей, необходимо держать на контроле план по подготовке к предстоящему отопительному сезону на постоянном контроле. Таким образом мы сможем минимизировать риски на будущий сезон», — отметил Серик Туленбергенов.