Подготовка к Рамазану: Верховный муфтий обратился к казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы во время брифинга в СЦК рассказал о подготовке к месяцу Рамазану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно религиозному и научному решениям, в этом году месяц Рамазан начнется 23 марта. Совместное решение принято с советами муфтиев стран Центральной Азии с учетом результатов научных исследований.

«Рамазан - месяц воспитания и просвещения. В священный месяц мусульмане пытаются сформировать такие положительные характеры, как удовлетворенность, благодарность, милосердие, братство, прощение. В месяц Рамазан каждому человеку дается много добра и возможностей», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Ночь на 18 апреля – священная ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр). 21 апреля – праздник Ораза-айт.

В этом году размер фитр-садака составляет 535 тенге на человека. Размер пожертвования фитр-садака определялся, исходя из общей цены двух килограммов муки по всей стране. Также можно выплачивать фитр-садака по цене фиников и изюма.

«Согласно шариату, пост в месяц Рамазан является обязанностью каждого мусульманина, достигшего половой зрелости и находящегося в здравом уме. Однако пассажирам, больным или нездоровым людям разрешается отложить соблюдение поста, если они опасаются осложнений от своего недуга. Также временно не поститься могут беременные или кормящие ребенка женщины», - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

Верховный муфтий сделал обращение касательно снижения цен на продукты. Он призвал предпринимателей, руководителей торговых центров учитывать условия жизни нашего народа и снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10%.

«Обращаюсь к предпринимателям, руководителям торговых центров с просьбой в честь священного месяца сделать скидку, учитывая условия жизни нашего народа, максимально снизив цены на социально значимые товары и продукты питания до 10%. Нет никаких сомнений в том, что ваши добрые поступки вернутся», - обратился к казахстанцам Наурызбай кажы Таганулы.

При Духовном управлении мусульман Казахстана открыт Религиозно-информационный центр для разъяснения вопросов, связанных с постом и общерелигиозными вопросами. Телефон оперативного центра: 8 707 233 30 30. Квалифицированные специалисты в области религии отвечают на вопросы на казахском и русском языках 24 часа в сутки.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы выразил пожелание, чтобы в священный месяц Рамазан не употребляли и не продавали алкоголь, а также по возможности, чтобы поминальная трапеза проходила во время ифтара.