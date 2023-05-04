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Подготовка к проведению Всемирных игр кочевников началась в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Мая 2023, 18:10
Подготовка к проведению Всемирных игр кочевников началась в Казахстане Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовку к проведению V Всемирных игр кочевников, которые состоятся 8-15 сентября в Астане, обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава государства поручил организовать знаковое для страны мероприятие на самом высоком уровне. Стоит отметить, что заявка Казахстана на проведение игр была единогласно поддержана тюркским сообществом.

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Во Всемирных играх кочевников планируется участие команд со всего мира, даже из тех стран, которые традиционно не являлись кочевыми. Соревнования пройдут по казахским национальным видам спорта: қазақ күресі, көкпар, құсбегілік, асық ату, аударыспақ, тоғызқұмалақ, а также многим другим, культивируемым в зарубежных странах, но имеющим единые корни.

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Главным организатором спортивных состязаний выступает Министерство культуры и спорта РК. Большую поддержку оказывает Ассоциация национальных видов спорта РК.

«Чтобы V Всемирные игры кочевников прошли на высоком организационном уровне, необходимо начать подготовку уже сегодня. В нашей стране с особым вниманием относятся к национальным видам спорта, государство активно их поддерживает. В этой связи Игры кочевников, несомненно, вызовут большой интерес у казахстанцев. Огромное значение имеет также возможность продемонстрировать не только спортивную доблесть, а также открытость и гостеприимство, поделиться богатым культурным наследием наших предков»,- отметил Алтай Кульгинов.

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В заключение совещания вице-премьер поручил заинтересованным министерствам в ближайшее время определить организационно-правовую форму социальной дирекции проведения игр, представить на утверждение План мероприятий и состав республиканского оргкомитета.


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