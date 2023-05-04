Подготовка к проведению Всемирных игр кочевников началась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовку к проведению V Всемирных игр кочевников, которые состоятся 8-15 сентября в Астане, обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава государства поручил организовать знаковое для страны мероприятие на самом высоком уровне. Стоит отметить, что заявка Казахстана на проведение игр была единогласно поддержана тюркским сообществом.

Во Всемирных играх кочевников планируется участие команд со всего мира, даже из тех стран, которые традиционно не являлись кочевыми. Соревнования пройдут по казахским национальным видам спорта: қазақ күресі, көкпар, құсбегілік, асық ату, аударыспақ, тоғызқұмалақ, а также многим другим, культивируемым в зарубежных странах, но имеющим единые корни.

Главным организатором спортивных состязаний выступает Министерство культуры и спорта РК. Большую поддержку оказывает Ассоциация национальных видов спорта РК.

«Чтобы V Всемирные игры кочевников прошли на высоком организационном уровне, необходимо начать подготовку уже сегодня. В нашей стране с особым вниманием относятся к национальным видам спорта, государство активно их поддерживает. В этой связи Игры кочевников, несомненно, вызовут большой интерес у казахстанцев. Огромное значение имеет также возможность продемонстрировать не только спортивную доблесть, а также открытость и гостеприимство, поделиться богатым культурным наследием наших предков»,- отметил Алтай Кульгинов.

В заключение совещания вице-премьер поручил заинтересованным министерствам в ближайшее время определить организационно-правовую форму социальной дирекции проведения игр, представить на утверждение План мероприятий и состав республиканского оргкомитета.