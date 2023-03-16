Подготовка к паводку: свыше 900 тысяч кубометров снега вывезли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области завершены взрывные работы на опасных участках рек площадью более 21 тысячи квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, в регионе продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия.

«Для недопущения сложной паводковой ситуации в регионе продолжаются работы по вывозу снега из населенных пунктов, очистке водопропускных сооружений, каналов и арыков. Начата работа областного и двух районных противопаводковых штабов в пристоличных Аршалынском и Целиноградском районах, где непрерывно ведется работа по мониторингу обстановки. Для недопущения рисков на паводкоопасных реках и гидротехнических сооружениях выставлены круглосуточные посты наблюдения для принятия оперативных мер», - пояснили в ведомстве.

Работы по рыхлению и дроблению льда на площади более 21 тысячи квадратных метров на опасных участках рек Жабай, Селеты, Карасу, Кызыл су, Жаныспай, Есиль, Саркырама, Жыланды, Аршалы, Колутон, Талкара, Боксук, Ишим и Нура в 10 районах области уже завершены.

Всего из населенных пунктов региона вывезли свыше 900 тысяч кубометров снега, очистили 800 водопропускных сооружений и 133 моста на автомобильных и железных дорогах. На случай необходимости заготовлено 315 тонн ГСМ, 17 тысяч тонн инертных материалов и 91 тысяча мешкотары.

Ранее сообщалось, что на реках Акмолинской области проводят взрывные работы.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области