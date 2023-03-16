Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Подготовка к паводку: свыше 900 тысяч кубометров снега вывезли в Акмолинской области

16 Марта 2023, 06:19
Подготовка к паводку: свыше 900 тысяч кубометров снега вывезли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области завершены взрывные работы на опасных участках рек площадью более 21 тысячи квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, в регионе продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия.

«Для недопущения сложной паводковой ситуации в регионе продолжаются работы по вывозу снега из населенных пунктов, очистке водопропускных сооружений, каналов и арыков. Начата работа областного и двух районных противопаводковых штабов в пристоличных Аршалынском и Целиноградском районах, где непрерывно ведется работа по мониторингу обстановки. Для недопущения рисков на паводкоопасных реках и гидротехнических сооружениях выставлены круглосуточные посты наблюдения для принятия оперативных мер», - пояснили в ведомстве.

Работы по рыхлению и дроблению льда на площади более 21 тысячи квадратных метров на опасных участках рек Жабай, Селеты, Карасу, Кызыл су, Жаныспай, Есиль, Саркырама, Жыланды, Аршалы, Колутон, Талкара, Боксук, Ишим и Нура в 10 районах области уже завершены.

Всего из населенных пунктов региона вывезли свыше 900 тысяч кубометров снега, очистили 800 водопропускных сооружений и 133 моста на автомобильных и железных дорогах. На случай необходимости заготовлено 315 тонн ГСМ, 17 тысяч тонн инертных материалов и 91 тысяча мешкотары.

Ранее сообщалось, что на реках Акмолинской области проводят взрывные работы.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области


Новости по теме
116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
Взрывные работы на реках продолжают в Карагандинской области
Угрозы подтопления Атбасара нет – ДЧС Акмолинской области
Теги:
Читайте также
Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане
Сотрудники управления по ЧС осуждены в Акмолинской области
116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
Муса Хайруллиев избран председателем Атырауского областного маслихата
Илья Теренченко избран председателем маслихата Павлодарской области
Бейбит Жусупов избран председателем Акмолинского областного маслихата
Гульнар Тойлыбаева избрана председателем маслихата Жетысуской области
Экс-замначальника управления полиции Кокшетау приговорили к 8,5 годам лишения свободы
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей