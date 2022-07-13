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Подготовка к паводковому периоду началась в Карагандинской области
13 Июля 2022 23:00

Подготовка к паводковому периоду началась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области спасатели совместно со специалистами управления природных ресурсов и регулирования природопользования начали подготовку к паводкам. В регионе проводятся работы по берегоукреплению и дноуглублению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы начаты на отдельных участках рек Нура, Солонка и Акбастау. Там уже мобилизовали технику, ведутся земляные работы в виде корчевки деревьев, срезки другой растительности, планировки откосов, начаты дноуглубительные и берегоукрепительные работы.

«Осмотрели участок реки Нуры вблизи поселка имени Г. Мустафина в Бухар-Жырауском районе. Работы ведутся подрядной организацией ТОО «Толагай-2050». Задействовано 12 человек и девять единиц специальной техники. В работах на всех участках принимают участие 50 человек и 34 единицы техники», - сообщили в у правлени и природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области .

Все эти меры позволят обеспечить безаварийный пропуск воды в период половодья и уменьшат угрозу подтопления населенных пунктов, отмечают специалисты.


Автор:
Корреспондент
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