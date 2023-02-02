Подготовка к паводковому периоду началась в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подготовка к паводковому периоду началась в Атырауской области. Разговор об этом шел на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«По информации городских и районных акиматов, для ликвидации возможных последствий паводка подготовлено 22,5 тонны горюче-смазочных материалов, 485 тонн инертных материалов - ПГС и грунта, 29 тыс 800 мешков, 17 палаток, 5 294 койки, 3 660 комплектов постельного белья. В рамках национального проекта «Безопасная страна» ведутся работы по укреплению берегов реки Жайык в селах Махамбет и Алга Махамбетского района. Однако в селе Алга в период установки реперов было выявлено отклонение насыпи на 15-20 метров, вследствие чего работы были приостановлены»,- сообщил и.о. руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Жанабаев.

На заседании обсудили и состояние гидротехнических сооружений области.

«В Атырауской области имеется 31 гидротехническое сооружение. Строительство многих из низ велось в 60-80-х годах прошлого века. Их фактический износ превышает 60%, что приводит к резкому снижению безопасности и надежности. Поэтому вопросы безопасной и надежной эксплуатации гидротехнических сооружений, предотвращения причинения вреда жизни и здоровью населения являются особенно актуальными» , – сообщил исполняющий обязанности руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Турлан Сулейменов.



Подводя итоги совещания, заместитель акима области Кайрат Нуртаев раскритиковал работу подрядного учреждения АО «Павлодарский речной порт», которое в рамках национального проекта «Безопасная страна» проводит работы по укреплению берегов реки Жайык в селе Алга Махамбетского района.

«Ускорьте работу в селе Алга. Если вы не успели установить геошпунт, готовьте мешки по старинке и приступайте к делу. Если береговая линия не будет защищена, русло реки может отклониться на 13-14 метров, что создаст опасность для сел», – сказал Кайрат Нуртаев. Отвечающим за прохождение паводка структурам было поручено проработать вопросы пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения и защитные дамбы, разработать маршруты эвакуации населения в безопасную зону при возникновении чрезвычайных ситуаций.

