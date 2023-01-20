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Подготовка к паводковому периоду началась в Абайской области

20 Января 2023, 14:00
Подготовка к паводковому периоду началась в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков поручил акимам городов и районов провести подготовительные противопаводковые мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Необходимо продолжать работу по вывозу снега из населенных пунктов. Для недопущения переливов следует заблаговременно провести защитные и превентивные мероприятия. Согласно прогнозу количество осадков ожидается выше климатической нормы. Поэтому необходимо позаботиться о паводковом периоде уже сейчас», - отметил Димитрий Гариков.

Также Димитрий Гариков поручил разработать план действий на случай возникновения угрозы подтопления населенных пунктов.


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