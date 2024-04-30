В Карагандинской области в качестве подготовки к паводковому периоду 2025 года запланировано более 160 мероприятий, направленных на санацию русел рек, устройству и укреплению защитных валов в населенных пунктах, увеличение водопропускной способности труб на автодорогах, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодняшний день в регионе разрабатывается план инженерных работ. Будут восстановлены и очищены арыки, расширены коллекторно-дренажные системы ливневой канализации.

О предстоящей работе на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

— С учетом всех ситуаций, произошедших в паводковый период на территории области, начато формирование предложений акиматов городов и районов, заинтересованных госорганов и организаций в Дорожную карту и областной план инженерных работ. Будет разработана проектно-сметная документация по санации русел рек Токырауын вблизи села Актогай протяженностью 4,4 км и Нура — от нового моста в селе Жанаталап до устья реки в районе села Волховского протяженностью 9 км, — говорит Мурат Катпанов.

Также необходима реконструкция моста через реку Шерубай-Нуру на автомобильной дороге областного значения Караганда — Сарань — Шахтинск и моста через реку Ишим на автомобильной дороге областного значения Осакаровка — Литвиновское — Тельмана — Молодежный. Нуждается в капитальном ремонте и водохранилище Танатбай.

Реализация всех этих мероприятий позволит минимизировать риски подтопления более чем 50 населённых пунктов области, отметил спикер.