Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Подготовка к паводкам: вовремя вывезти снег и проверить гидросооружения поручил Женис Касымбек

Автор:  
Агата Мухамеджанова
4 Февраля 2021, 18:19
Подготовка к паводкам: вовремя вывезти снег и проверить гидросооружения поручил Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начались объезды паводкоопасных сёл. Специалисты замеряют глубину промерзания грунта в верховьях рек. Определять опасные участки будут с помощью космомониторинга, передает МИА «Казинформ».

О подготовке к паводкам рассказали на заседании региональной комиссии по ЧС.

«В области в рамках республиканской Дорожной карты реализуется комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз. Имеется областной план инженерных работ. За три года реализовано 69 мероприятий по возведению защитных валов, устройству водопропускных труб, санации русел рек Сокур и Токырауын. В этом году продолжится санация реки Шерубай-Нуры. В Дорожную карту на 2021-2023 годы включено 23 мероприятия», - доложил начальник ДЧС Мурат Катпанов.

photo

Он отчитался о работе за прошлый год. В 33 сёлах и посёлках возвели и укрепили защитные дамбы и валы. Было построено и отремонтировано 9,1 км водоотводных каналов. На ремонт гидросооружений затратили свыше 970 млн тенге.

Глава ведомства сообщил, что в январе сотрудники ДЧС и Казгидромета совершили первый объезд по снегомерным маршрутам верховьев рек Нуры и Шерубай-Нуры. По его словам, прогнозы по весеннему паводку пока давать рано - ситуация станет очевиднее в начале марта.

Разработан областной план по защите от паводковых вод. ДЧС заключил договоры на услуги космомониторинга снежного покрова и проведение взрывных работ на реках области. С 1 марта дорожные службы должны приступить к очистке водопропускных труб и мостов.

photo

Заявлено, что график и объёмы сброса из крупных водохранилищ будут регулировать в ручном режиме.

На заседании комиссии также обсудили план модернизации систем оповещения.

Аким области Женис Касымбек дал ряд поручений.

«Акимы городов и районов, необходимо оперативно вывозить снег - предусматривайте средства, привлекайте предприятия и активизируйте эту работу. Следует держать на особом контроле водохозяйственные сооружения. Особое внимание уделяйте подготовке водохранилищ, организации своевременного режима сброса воды», - отметил глава региона.

photo


Карагандинская область   Акимат   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области