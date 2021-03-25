Подготовка к паводкам в Костанайской области: вывезено более миллиона кубометров снега

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области активно ведется подготовка к весеннему паводку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области, готов к реализации план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций паводкового периода на этот год. В нем предусмотрен весь комплекс организационных и практических мер.

«С 3 марта областная территориальная подсистема государственной системы гражданской защиты переведена из режима повседневной деятельности в режим повышенной готовности до особого распоряжения. Для контроля за паводковой обстановкой, координации действий органов управления на базе департамента будет развернут областной противопаводковый штаб с привлечением заинтересованных служб гражданской защиты»,- сообщили в ДЧС.

В рамках данной работы уже даны рекомендации акимам городов и районов, руководителям учреждений и организаций о необходимости проведения постоянного обследования состояния плотин и дамб, очищения от снега водопропускных сооружений, автомобильных дорог, кровли зданий и сооружений. Также в период паводка будут выставлены посты наблюдения с круглосуточным дежурством на водохранилищах, имеющих гидротехнические сооружения, а на водоемах региона ведутся взрывные работы по рыхлению льда.

«На сегодняшний день из территории городов и районных центров вывезено более 1 млн 100 тыс. куб. метров снега. Работа в данном направлении продолжается. Осуществляется постоянный контроль за уровнем рек области и снеготаянием. Взяты на особый контроль наполняемость Верхне-Тобольского, Каратомарского, Желкуарского, Верхне-Шортандинского водохранилищ и меры по своевременному сбросу паводковых вод в целях предупреждения их переполнения и создания угроз прорыва плотин», - добавили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В период весенних паводков на территории Костанайской области планируется организовать работу 26 гидропостов с круглосуточным дежурством.