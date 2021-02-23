Подготовка к паводкам: не допускать переливы на автодорогах поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не допускать переливы на автодорогах поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству индустрии и акиматам регионов не допускать переливы на автомобильных дорогах, провести своевременную подготовку мостов и водопропускных сооружений. Акимам регионов необходимо обеспечить своевременное проведение работ по вывозу снега,

в том числе из сел и жилых массивов, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению временных земляных валов и дамб», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Премьер также поручил МЧС совместно с акимами регионов обеспечить создание соответствующих оперативных штабов, готовность сил и средств к предстоящему паводкоопасному периоду и своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков.

«Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. В целом МЧС совместно с акиматами регионов следует активизировать работу по информированию населения правилам действий при угрозе и возникновении подтоплений. Министерству информации оказать содействие в этом вопросе», - заключил глава Правительства.