Подготовка к паводкам: не допускать переливы на автодорогах поручил Аскар Мамин
«Министерству индустрии и акиматам регионов не допускать переливы на автомобильных дорогах, провести своевременную подготовку мостов и водопропускных сооружений. Акимам регионов необходимо обеспечить своевременное проведение работ по вывозу снега,
в том числе из сел и жилых массивов, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению временных земляных валов и дамб», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
Премьер также поручил МЧС совместно с акимами регионов обеспечить создание соответствующих оперативных штабов, готовность сил и средств к предстоящему паводкоопасному периоду и своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков.
«Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. В целом МЧС совместно с акиматами регионов следует активизировать работу по информированию населения правилам действий при угрозе и возникновении подтоплений. Министерству информации оказать содействие в этом вопросе», - заключил глава Правительства.