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    10:50, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Подготовка к паводкам: не допускать переливы на автодорогах поручил Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не допускать переливы на автодорогах поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству индустрии и акиматам регионов не допускать переливы на автомобильных дорогах, провести своевременную подготовку мостов и водопропускных сооружений. Акимам регионов необходимо обеспечить своевременное проведение работ по вывозу снега,

    в том числе из сел и жилых массивов, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению временных земляных валов и дамб», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Премьер также поручил МЧС совместно с акимами регионов обеспечить создание соответствующих оперативных штабов, готовность сил и средств к предстоящему паводкоопасному периоду и своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков.

    «Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. В целом МЧС совместно с акиматами регионов следует активизировать работу по информированию населения правилам действий при угрозе и возникновении подтоплений. Министерству информации оказать содействие в этом вопросе», - заключил глава Правительства.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Безопасность Премьер-министр РК
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